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Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму
Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму
Выборы президента России в Крыму прошли честно, прозрачно и без нарушений, все попытки врагов сорвать избирательный процесс в республике провалились. Об этом... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T20:26
2024-03-17T20:26
2024-03-17T20:39
выборы президента россии
сергей аксенов
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Выборы президента России в Крыму прошли честно, прозрачно и без нарушений, все попытки врагов сорвать избирательный процесс в республике провалились. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он поблагодарил крымчан за высокую активность на выборах и отметил, что жители региона "голосовали за будущее, за развитие, за Победу".Также глава РК выразил благодарность всем, кто обеспечивал безопасность проведения избирательной кампаний, и членам комиссий.В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах президента России, избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые оперативно фиксируют результаты выборов.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным Избиркома республики, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в СевастополеСорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента
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сергей аксенов, крым, выборы, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя, видео
Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму
Козни врагов по срыву президентских выборов в Крыму провалились – Аксенов
20:26 17.03.2024 (обновлено: 20:39 17.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Выборы президента России в Крыму прошли честно, прозрачно и без нарушений, все попытки врагов сорвать избирательный процесс в республике провалились. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Голосование на выборах президента Российской Федерации в Республике Крым завершилось… Безопасность была обеспечена на самом высоком уровне, козни наших врагов по срыву президентской кампании в Республике Крым провалились. Выборы прошли честно, прозрачно под надзором иностранных наблюдателей. Нарушений избирательного процесса в Крыму допущено не было. В целом происшествий, которые могли бы повлиять на ситуацию, не было допущено", - сказал Аксенов.
Он поблагодарил крымчан за высокую активность на выборах и отметил, что жители региона "голосовали за будущее, за развитие, за Победу".
Также глава РК выразил благодарность всем, кто обеспечивал безопасность проведения избирательной кампаний, и членам комиссий.
В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах президента России, избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые оперативно фиксируют результаты выборов.
В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным Избиркома республики, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов.
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