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Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму

Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму

Выборы президента России в Крыму прошли честно, прозрачно и без нарушений, все попытки врагов сорвать избирательный процесс в республике провалились. Об этом... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T20:26

2024-03-17T20:26

2024-03-17T20:39

выборы президента россии

сергей аксенов

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новости крыма

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Выборы президента России в Крыму прошли честно, прозрачно и без нарушений, все попытки врагов сорвать избирательный процесс в республике провалились. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он поблагодарил крымчан за высокую активность на выборах и отметил, что жители региона "голосовали за будущее, за развитие, за Победу".Также глава РК выразил благодарность всем, кто обеспечивал безопасность проведения избирательной кампаний, и членам комиссий.В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах президента России, избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые оперативно фиксируют результаты выборов.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным Избиркома республики, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в СевастополеСорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, выборы, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя, видео