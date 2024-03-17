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В России проголосовали более 73 процентов избирателей

В России проголосовали более 73 процентов избирателей - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В России проголосовали более 73 процентов избирателей

Голосование на выборах президента РФ завершается, участки закрылись на большей части территории страны. По данным ЦИК России, явка по участкам на 20.00... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T20:50

2024-03-17T20:50

2024-03-17T20:50

выборы президента россии

выборы

выборы президента россии

центральная избирательная комиссия россии (цик)

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Голосование на выборах президента РФ завершается, участки закрылись на большей части территории страны. По данным ЦИК России, явка по участкам на 20.00 составила 73,33%.Голосование пока еще продолжается только в Калининградской области из-за разницы во времени.В Крыму и Севастополе процесс голосования также завершен, избирательные участки закрылись ровно в 20:00. В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным Избиркома РК, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов. Читайте также на РИА Новости Крым:Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы президента россии, центральная избирательная комиссия россии (цик), россия, новости