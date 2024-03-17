Рейтинг@Mail.ru
В России проголосовали более 73 процентов избирателей - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240317/v-rossii-progolosovali-bolee-73-protsentov-izbirateley-1135783953.html
В России проголосовали более 73 процентов избирателей
В России проголосовали более 73 процентов избирателей - РИА Новости Крым, 17.03.2024
В России проголосовали более 73 процентов избирателей
Голосование на выборах президента РФ завершается, участки закрылись на большей части территории страны. По данным ЦИК России, явка по участкам на 20.00... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T20:50
2024-03-17T20:50
выборы президента россии
выборы
выборы президента россии
центральная избирательная комиссия россии (цик)
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135783748_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aaf6b59c3cf881f2a8b2f176a51d72e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Голосование на выборах президента РФ завершается, участки закрылись на большей части территории страны. По данным ЦИК России, явка по участкам на 20.00 составила 73,33%.Голосование пока еще продолжается только в Калининградской области из-за разницы во времени.В Крыму и Севастополе процесс голосования также завершен, избирательные участки закрылись ровно в 20:00. В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным Избиркома РК, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов. Читайте также на РИА Новости Крым:Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135783748_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b78ced9b670c89b2a7134ff3cb01568b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, выборы президента россии, центральная избирательная комиссия россии (цик), россия, новости
В России проголосовали более 73 процентов избирателей

ЦИК: В России проголосовали 73,33 процентов избирателей

20:50 17.03.2024
 
© РИА Новости КрымВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Голосование на выборах президента РФ завершается, участки закрылись на большей части территории страны. По данным ЦИК России, явка по участкам на 20.00 составила 73,33%.
"Очная явка на выборах президента на 20.00 по московскому времени 17 марта составила 73,33%", - сообщается по итогам заключительного дня голосования.
Голосование пока еще продолжается только в Калининградской области из-за разницы во времени.
В Крыму и Севастополе процесс голосования также завершен, избирательные участки закрылись ровно в 20:00. В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным Избиркома РК, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%
Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента
"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе
Досрочное голосование на выборах президента РФ
23:45
Выборы президента РоссииС 15 по 17 марта в России проходит основное голосование по выборам президента России. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. Следят за ходом голосования почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.
 
Выборы президента РоссииВыборыВыборы президента РоссииЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)РоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:2310 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
21:13Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
21:04Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты
21:00Выборы президента России
20:52Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%
20:50В России проголосовали более 73 процентов избирателей
20:35Явка в Запорожской области и в ЛНР - цифры Избиркомов
20:26Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму
20:12Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман
20:00В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ
19:38ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками Ту-141 "Стриж"
19:26Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard
19:24Явка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72%
19:16Новые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину
18:57В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах
18:25"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе
18:16Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента
18:09В Крыму на день изменится расписание поездов
17:54Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелось судно
17:51Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв
Лента новостейМолния