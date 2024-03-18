О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
Основные заявления Путина на пресс-конференции по итогам президентских выборов в России
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. На пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента России, Владимир Путин говорил о будущем политической жизни в стране, об основных задачах после выборов, об отношении к предателям и возможности конфликта с НАТО. Основные заявления в подборке РИА Новости Крым.
О защите интересов страны с оружием в руках и будущем
Текущая ситуация вынуждает защищать интересы россиян и создавать будущее для полноценного развития страны с оружием руках, считает Путин.
"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. И, я думаю - не думаю, а результаты, прежде всего, явки, показывают, что люди, рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них, именно от них многое, очень много зависит", - сказал Путин.
При этом, в политической жизни в России все останется так, как было, заявил он.
"Думаю, что в обычной нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было", - отметил Путин.
Об основных задачах после выборов и новых вызовах
Избирательный штаб проделал большую работу, основная задача сейчас не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед, считает Путин.
"Но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании", - сказал он.
Кроме того, Путин признался, что "когда-то решил, что ничего не буду обещать того, что невозможно сделать, нужно всегда быть предельно честными с людьми, не заниматься словоблудием и не обманывать людей в своих ожиданиях".
"Прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции, укреплять обороноспособность, укреплять Вооруженные силы (России - ред.) - это происходит, мы все видим, очень хорошим темпом и с отличным качеством". - подчеркнул он.
О надеждах жителей новых регионов России
"Они (люди в новых регионах РФ - ред.), конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова. Прежде всего, в сфере безопасности, и, конечно, ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. И мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния людей, которые проживают на этих территориях, были реализованы", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе.
Об отношении к предателям
"У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда - и сейчас, и в будущем - будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий", - сказал Путин.
Глава государства также сравнил "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которых бросают на мясные штурмы на российской границе.
Об атаках на российские территории
Потери у противника очень большие, из 1,5 тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек, сообщил Путин, комментируя диверсии организации "Русский добровольческий корпус"* на российской границе.
"Общая численность где-то под 2,5 тысячи человек. Сейчас их как мясо такое бросают на штурмы мясные, это точно, в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие", - сказал он журналистам.
Он отметил, что всего в попытках атак со стороны Киева было применено 1500 человек, их потери составили около 800 человек.
О реакции Запада на выборы в России
"По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств – она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно", - сказал Путин.
О роли Франции в урегулировании конфликта на Украине
По мнению Путина, Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.
"Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот … речь идет о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно", - сказал Путин.
О совпадении интересов России и Китая
То, что интересы России и Китая совпадают является стабилизирующим фактором на международной арене, заявил Путин.
"Наши отношения (с Китаем) сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий. Они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И, уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики. Это, конечно, не самое главное. Самое главное - совпадение государственных интересов, но это создает очень хороший тон для решения общих задач и в сфере международных отношений, где отношения между Россией и Китаем являются таким стабилизирующим фактором, и с точки зрения развития нашей активности на Евразийском пространстве", - сказал Путин.
Также он уточнил, что Россия и Китай будут наращивать отношения в ближайшие годы
О военных НАТО на Украине
"Военнослужащие стран НАТО там (на Украине - ред.) присутствуют. Мы же знаем. Мы слышим там и французскую речь, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет в первую очередь для них, потому что они там погибают, и в большом количестве", - сказал Путин.
При этом, говоря о возможности столкновения России и НАТО, президент не исключил этой возможности.
"Я думаю, что все возможно в современном мире", - сказал он.
О третьей мировой войне
В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, считает Владимир Путин.
"Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", - сказал он.
О переговорах на Украине
Россия подумает, с кем договариваться на Украине, это вопрос, ждущий своего исследователя, подчеркнул Владимир Путин.
"Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, с кем Россия будет договариваться о мире на Украине.
По данным ЦИК, после подсчета протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,33% голосов.
Голосование по выборам президента России проходило с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. За ходом голосования следили почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.
* запрещенная в России террористическая организация
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