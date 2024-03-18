https://crimea.ria.ru/20240318/o-chem-govoril-putin-na-press-konferentsii-po-itogam-vyborov-1135791026.html

О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов

О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов - РИА Новости Крым, 18.03.2024

О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов

На пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента России, Владимир Путин говорил о будущем политической жизни в стране, об основных задачах после... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T07:55

2024-03-18T07:55

2024-03-18T07:55

выборы президента россии

владимир путин (политик)

россия

политика

внешняя политика

безопасность

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контингент нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. На пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента России, Владимир Путин говорил о будущем политической жизни в стране, об основных задачах после выборов, об отношении к предателям и возможности конфликта с НАТО. Основные заявления в подборке РИА Новости Крым.О защите интересов страны с оружием в руках и будущемТекущая ситуация вынуждает защищать интересы россиян и создавать будущее для полноценного развития страны с оружием руках, считает Путин.При этом, в политической жизни в России все останется так, как было, заявил он."Думаю, что в обычной нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было", - отметил Путин.Об основных задачах после выборов и новых вызовахИзбирательный штаб проделал большую работу, основная задача сейчас не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед, считает Путин.Кроме того, Путин признался, что "когда-то решил, что ничего не буду обещать того, что невозможно сделать, нужно всегда быть предельно честными с людьми, не заниматься словоблудием и не обманывать людей в своих ожиданиях"."Прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции, укреплять обороноспособность, укреплять Вооруженные силы (России - ред.) - это происходит, мы все видим, очень хорошим темпом и с отличным качеством". - подчеркнул он.О надеждах жителей новых регионов РоссииОб отношении к предателям"У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда - и сейчас, и в будущем - будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий", - сказал Путин.Глава государства также сравнил "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которых бросают на мясные штурмы на российской границе.Об атаках на российские территорииПотери у противника очень большие, из 1,5 тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек, сообщил Путин, комментируя диверсии организации "Русский добровольческий корпус"* на российской границе.Он отметил, что всего в попытках атак со стороны Киева было применено 1500 человек, их потери составили около 800 человек.О реакции Запада на выборы в России"По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств – она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно", - сказал Путин.О роли Франции в урегулировании конфликта на УкраинеПо мнению Путина, Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.О совпадении интересов России и КитаяТо, что интересы России и Китая совпадают является стабилизирующим фактором на международной арене, заявил Путин."Наши отношения (с Китаем) сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий. Они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И, уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики. Это, конечно, не самое главное. Самое главное - совпадение государственных интересов, но это создает очень хороший тон для решения общих задач и в сфере международных отношений, где отношения между Россией и Китаем являются таким стабилизирующим фактором, и с точки зрения развития нашей активности на Евразийском пространстве", - сказал Путин.Также он уточнил, что Россия и Китай будут наращивать отношения в ближайшие годыО военных НАТО на УкраинеПри этом, говоря о возможности столкновения России и НАТО, президент не исключил этой возможности."Я думаю, что все возможно в современном мире", - сказал он.О третьей мировой войнеВ случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, считает Владимир Путин.О переговорах на УкраинеРоссия подумает, с кем договариваться на Украине, это вопрос, ждущий своего исследователя, подчеркнул Владимир Путин."Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, с кем Россия будет договариваться о мире на Украине.По данным ЦИК, после подсчета протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,33% голосов.Голосование по выборам президента России проходило с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. За ходом голосования следили почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.* запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России – ПутинПутин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах РоссииВ Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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