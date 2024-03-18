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Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин
Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T00:53
2024-03-18T00:53
2024-03-18T00:53
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россия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед.Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает создания "санитарной зоны" на Украине.По данным ЦИК, после подсчета протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,24% голосов.Голосование по выборам президента России проходило с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. За ходом голосования следили почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин лидирует на выборах в Крыму и СевастополеПутин лидирует на выборах президента в новых регионахПутин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, новости сво, украина, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин
Путин: инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России