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Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин
Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T00:53
2024-03-18T00:53
владимир путин (политик)
россия
новости сво
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед.Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает создания "санитарной зоны" на Украине.По данным ЦИК, после подсчета протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,24% голосов.Голосование по выборам президента России проходило с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. За ходом голосования следили почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин лидирует на выборах в Крыму и СевастополеПутин лидирует на выборах президента в новых регионахПутин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
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владимир путин (политик), россия, новости сво, украина, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин

Путин: инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России

00:53 18.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед.
"В целом, инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам. Парни их - противника - просто кромсают сейчас, продвижение каждый день", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает создания "санитарной зоны" на Украине.
По данным ЦИК, после подсчета протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,24% голосов.
Голосование по выборам президента России проходило с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. За ходом голосования следили почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОУкраинаАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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Заголовок открываемого материала
01:08Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России
00:53Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России - Путин
00:49Путин не исключил создание зоны безопасности на Украине
00:37Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетеней
00:01Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
00:01Погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:14Стрельба слышна в Балаклаве
22:47Выборы президента России: как прошел заключительный день голосования
22:40В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента
21:58Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе
21:40Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
21:2310 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
21:13Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
21:04Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты
21:00Выборы президента России
20:52Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%
20:50В России проголосовали более 73 процентов избирателей
20:35Явка в Запорожской области и в ЛНР - цифры Избиркомов
20:26Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму
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