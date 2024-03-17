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Путин лидирует на выборах президента в новых регионах - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240317/putin-lidiruet-na-vyborakh-prezidenta-v-novykh-regionakh-1135785701.html
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
Владимир Путин лидирует на выборах президента во всех четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T21:40
2024-03-17T21:40
выборы президента россии
политика
россия
новые регионы россии
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луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин лидирует на выборах президента во всех четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает РИА Новости.В Запорожской области после обработки 90,29 процента протоколов он набирает 92,95% голосов. В Херсонской области обработали уже все бюллетени, результат Путина — 88,12 процента голосов.В Луганской Народной Республике также завершили проверку всех протоколов, Владимир Путин лидирует с 94,12 процента голосов. В Донецкой Народной Республике он же набрал 95,23% голосов.Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее в воскресенье сообщила, что на выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует Владимир Путин - 87,97% голосов.
россия
новые регионы россии
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политика, россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, новости, выборы, владимир путин (политик)
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

Путин лидирует на выборах во всех четырех новых регионах России

21:40 17.03.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин лидирует на выборах президента во всех четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает РИА Новости.
В Запорожской области после обработки 90,29 процента протоколов он набирает 92,95% голосов. В Херсонской области обработали уже все бюллетени, результат Путина — 88,12 процента голосов.
В Луганской Народной Республике также завершили проверку всех протоколов, Владимир Путин лидирует с 94,12 процента голосов. В Донецкой Народной Республике он же набрал 95,23% голосов.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее в воскресенье сообщила, что на выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует Владимир Путин - 87,97% голосов.
 
Выборы президента РоссииПолитикаРоссияНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьНовостиВыборыВладимир Путин (политик)
 
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23:14Стрельба слышна в Балаклаве
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22:40В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента
21:58Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе
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