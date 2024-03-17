https://crimea.ria.ru/20240317/putin-lidiruet-na-vyborakh-prezidenta-v-novykh-regionakh-1135785701.html

Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

Путин лидирует на выборах президента в новых регионах - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

Владимир Путин лидирует на выборах президента во всех четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T21:40

2024-03-17T21:40

2024-03-17T21:40

выборы президента россии

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россия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин лидирует на выборах президента во всех четырех новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает РИА Новости.В Запорожской области после обработки 90,29 процента протоколов он набирает 92,95% голосов. В Херсонской области обработали уже все бюллетени, результат Путина — 88,12 процента голосов.В Луганской Народной Республике также завершили проверку всех протоколов, Владимир Путин лидирует с 94,12 процента голосов. В Донецкой Народной Республике он же набрал 95,23% голосов.Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее в воскресенье сообщила, что на выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует Владимир Путин - 87,97% голосов.

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, новости, выборы, владимир путин (политик)