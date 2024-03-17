https://crimea.ria.ru/20240317/putin-lidiruet-na-vyborakh-v-krymu-i-sevastopole-1135786406.html

Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе

Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе

Владимир Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Крыму и Севастополе. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T21:58

2024-03-17T21:58

2024-03-17T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Крыму и Севастополе. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК России.Так, действующий глава государства Владимир Путин после обработки более 1% бюллетеней набирает 93,42% голосов на выборах президента РФ в Крыму, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,49% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 2,28% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий – 0,94% голосов.В Севастополе после обработки 1% бюллетеней Путин набирает 90,90% голосов, Владислав Даванков - 3,63%, Николай Харитонов - 2,31%, Леонид Слуцкий - 1,98%.Как сообщалось, в новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – после обработки протоколов также лидирует Владимир Путин.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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