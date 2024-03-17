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Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе
Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе
Владимир Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Крыму и Севастополе. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T21:58
2024-03-17T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Крыму и Севастополе. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК России.Так, действующий глава государства Владимир Путин после обработки более 1% бюллетеней набирает 93,42% голосов на выборах президента РФ в Крыму, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,49% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 2,28% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий – 0,94% голосов.В Севастополе после обработки 1% бюллетеней Путин набирает 90,90% голосов, Владислав Даванков - 3,63%, Николай Харитонов - 2,31%, Леонид Слуцкий - 1,98%.Как сообщалось, в новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – после обработки протоколов также лидирует Владимир Путин.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), выборы, политика, крым, севастополь, новости, новости крыма
Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе

Путин лидирует на выборах президента в Крыму и Севастополе после обработки 1% протоколов

21:58 17.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Крыму и Севастополе. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК России.
Так, действующий глава государства Владимир Путин после обработки более 1% бюллетеней набирает 93,42% голосов на выборах президента РФ в Крыму, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,49% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 2,28% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий – 0,94% голосов.
В Севастополе после обработки 1% бюллетеней Путин набирает 90,90% голосов, Владислав Даванков - 3,63%, Николай Харитонов - 2,31%, Леонид Слуцкий - 1,98%.
Как сообщалось, в новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – после обработки протоколов также лидирует Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииВладимир Путин (политик)ВыборыПолитикаКрымСевастопольНовостиНовости Крыма
 
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00:01Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
00:01Погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:14Стрельба слышна в Балаклаве
22:47Выборы президента России: как прошел заключительный день голосования
22:40В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента
21:58Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе
21:40Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
21:2310 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
21:13Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
21:04Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты
21:00Выборы президента России
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20:50В России проголосовали более 73 процентов избирателей
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20:12Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман
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