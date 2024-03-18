https://crimea.ria.ru/20240318/tsik-podvedet-itogi-vyborov-prezidenta-rossii-21-marta-1135795018.html

ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта

ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2024

ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта

Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в понедельник. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T11:25

2024-03-18T11:25

2024-03-18T11:35

выборы президента россии

центральная избирательная комиссия россии (цик)

элла памфилова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в понедельник.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИКВ Крыму на выборах президента России лидирует Владимир ПутинВ Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, россия, выборы, общество, политика, новости