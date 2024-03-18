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ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта
ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2024
ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта
Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в понедельник. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T11:25
2024-03-18T11:35
выборы президента россии
центральная избирательная комиссия россии (цик)
элла памфилова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в понедельник.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИКВ Крыму на выборах президента России лидирует Владимир ПутинВ Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах
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центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, россия, выборы, общество, политика, новости
ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта

Заседание ЦИК по итогам выборов президента России пройдет 21 марта - Памфилова

11:25 18.03.2024 (обновлено: 11:35 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в понедельник.
"Мы планируем провести уже официальное заседание центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта, как обычно, в 11 утра, где уже будут официально подведены все итоги", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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