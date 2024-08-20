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Единый день голосования в России: как он пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Инфографика
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Единый день голосования в России: как он пройдет в Крыму
Единый день голосования в России: как он пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Единый день голосования в России: как он пройдет в Крыму
8 сентября регионы России будут выбирать глав субъектов, депутатов законодательных органов государственной власти, а также довыбирать депутатов в Госдуму РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T21:53
2024-08-20T21:53
выборы
инфографика
крым
россия
дистанционное электронное голосование (дэг)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 8 сентября регионы России будут выбирать глав субъектов, депутатов законодательных органов государственной власти, а также довыбирать депутатов в Госдуму РФ.Крымчане с 6 по 8 сентября смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Госсовета РК.Идет прием заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). В единый день голосования проголосовать на федеральной платформе https://vybory.gov.ru/ смогут избиратели 25 регионов России.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму сможет проголосовать досрочноАдаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов
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РИА Новости Крым
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выборы, крым, россия, дистанционное электронное голосование (дэг), инфографика
Единый день голосования в России: как он пройдет в Крыму

В единый день голосования в Крыму можно проголосовать дистанционно

21:53 20.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 8 сентября регионы России будут выбирать глав субъектов, депутатов законодательных органов государственной власти, а также довыбирать депутатов в Госдуму РФ.
Крымчане с 6 по 8 сентября смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Госсовета РК.
Идет прием заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). В единый день голосования проголосовать на федеральной платформе https://vybory.gov.ru/ смогут избиратели 25 регионов России.
Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.
Единый день голосования в РоссииЕдиный день голосования в России
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно
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ИнфографикаВыборыКрымРоссияДистанционное электронное голосование (ДЭГ)
 
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