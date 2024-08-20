https://crimea.ria.ru/20240820/edinyy-den-golosovaniya-v-rossii-kak-on-proydet-v-krymu-1139734811.html

Единый день голосования в России: как он пройдет в Крыму

Единый день голосования в России: как он пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Единый день голосования в России: как он пройдет в Крыму

8 сентября регионы России будут выбирать глав субъектов, депутатов законодательных органов государственной власти, а также довыбирать депутатов в Госдуму РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T21:53

2024-08-20T21:53

2024-08-20T21:53

выборы

инфографика

крым

россия

дистанционное электронное голосование (дэг)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 8 сентября регионы России будут выбирать глав субъектов, депутатов законодательных органов государственной власти, а также довыбирать депутатов в Госдуму РФ.Крымчане с 6 по 8 сентября смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Госсовета РК.Идет прием заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). В единый день голосования проголосовать на федеральной платформе https://vybory.gov.ru/ смогут избиратели 25 регионов России.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму сможет проголосовать досрочноАдаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, крым, россия, дистанционное электронное голосование (дэг), инфографика