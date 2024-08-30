https://crimea.ria.ru/20240830/tiflomarkery-pomogayut-slabovidyaschim-sevastopoltsam-golosovat-na-vyborakh-1140016292.html

Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах

Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах

Избиратели с нарушением зрения в Севастополе могут проголосовать на выборах в Заксобрание города, этими специальными устройствами оборудованы 10 избирательных... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T21:53

2024-08-30T21:53

2024-08-30T21:53

севастополь

единый день голосования - 2024

севгоризбирком

нина фаустова

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Избиратели с нарушением зрения в Севастополе могут проголосовать на выборах в Заксобрание города, этими специальными устройствами оборудованы 10 избирательных участков. Об этом сообщает Севгоризбирком.Звук со сведениями из избирательного бюллетеня заранее записан на особые метки, при прикосновении к которым начинается голосовое воспроизведение информации через динамик тифломаркера.По словам председателя Избирательной комиссии города Нины Фаустовой, эта адаптивная технология позволяет незрячему или слабовидящему избирателю узнать необходимые сведения без посторонней помощи.В Севастополе завершился третий день досрочного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва – по информации Севастопольской городской избирательной комиссии, проголосовали 14050 избирателей.28 августа в Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Для досрочного голосования открыты 187 участков. За голосованием будут наблюдать 703 наблюдателя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборыВ Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборахСамая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, единый день голосования - 2024, севгоризбирком, нина фаустова, новости