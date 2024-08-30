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Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах
Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах
Избиратели с нарушением зрения в Севастополе могут проголосовать на выборах в Заксобрание города, этими специальными устройствами оборудованы 10 избирательных... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T21:53
2024-08-30T21:53
2024-08-30T21:53
севастополь
единый день голосования - 2024
севгоризбирком
нина фаустова
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Избиратели с нарушением зрения в Севастополе могут проголосовать на выборах в Заксобрание города, этими специальными устройствами оборудованы 10 избирательных участков. Об этом сообщает Севгоризбирком.Звук со сведениями из избирательного бюллетеня заранее записан на особые метки, при прикосновении к которым начинается голосовое воспроизведение информации через динамик тифломаркера.По словам председателя Избирательной комиссии города Нины Фаустовой, эта адаптивная технология позволяет незрячему или слабовидящему избирателю узнать необходимые сведения без посторонней помощи.В Севастополе завершился третий день досрочного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва – по информации Севастопольской городской избирательной комиссии, проголосовали 14050 избирателей.28 августа в Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Для досрочного голосования открыты 187 участков. За голосованием будут наблюдать 703 наблюдателя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборыВ Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборахСамая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, единый день голосования - 2024, севгоризбирком, нина фаустова, новости
Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах
В Севастополе 10 избирательных участков оборудовали тифломаркерами для слабовидящих
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Избиратели с нарушением зрения в Севастополе могут проголосовать на выборах в Заксобрание города, этими специальными устройствами оборудованы 10 избирательных участков. Об этом сообщает Севгоризбирком.
"Специальными голосовыми устройствами оснащены 10 избирательных участков. В период досрочного голосования по выборам депутатов Законодательного собрания Севастополя избиратели с инвалидностью по зрению уже голосуют с помощью такого аудиопомощника", – говорится в сообщении.
Звук со сведениями из избирательного бюллетеня заранее записан на особые метки, при прикосновении к которым начинается голосовое воспроизведение информации через динамик тифломаркера.
По словам председателя Избирательной комиссии города Нины Фаустовой, эта адаптивная технология позволяет незрячему или слабовидящему избирателю узнать необходимые сведения без посторонней помощи.
"Он получает бюллетень и трафарет под него, тифломаркер, и, прослушав аудиоинформацию, самостоятельно сможет выбрать кандидата или избирательное объединение", – отметила она.
В Севастополе завершился третий день досрочного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва – по информации Севастопольской городской избирательной комиссии, проголосовали 14050 избирателей.
28 августа в Севастополе стартовало
досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Для досрочного голосования открыты 187 участков. За голосованием будут наблюдать 703 наблюдателя.
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