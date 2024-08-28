Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/v-sevastopole-startovalo-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-1139929982.html
В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Об этом на брифинге сообщила председатель... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T09:19
2024-08-28T09:19
выборы
севастополь
нина фаустова
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139929870_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28cbdb1f086ac84d8ff99b8848b01a38.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова. Для досрочного голосования открыты 187 участков. За голосованием будут наблюдать 703 наблюдателя. Ранее ЦИК России предложила избирательным комиссиям в восьми приграничных регионах России – Крыму, Севастополе, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае провести досрочное голосование для обеспечения избирательных прав граждан этих регионов. В Севастополе из соображений безопасности и для удобства избирателей такое решение было принято. Также в городе федерального значения проходят дополнительные выборы депутатов Совета Нахимовского муниципального округа (3 мандата) и депутата Совета Терновского муниципального округа (1 мандат). В период досрочного голосования, с 28 августа по 5 сентября включительно, граждане могут отдать свой голос за кандидата на избирательных участках или на дому, а также на придомовых территориях и на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении. Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по его поручению в городе была создана межведомственная рабочая группа для контроля за обеспечением на избирательных участках всех требований безопасности и антитеррористической защищенности. С 6 по 8 сентября включительно, в основной период выборов, в Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков. Они оборудованы видеорегистраторами, стационарными арочными металлодетекторами, резервными источниками питания и комплексами обработки избирательных бюллетеней. Укрытия располагаются или непосредственно в помещениях для голосования, или в шаговой доступности. В основной период голосовать можно также по месту нахождения через систему "Мобильный избиратель" и путем дистанционного электронного голосования на Госуслугах – заявления в этих случаях надо подать до 2 сентября включительно. Читайте также на РИА Новости Крым: Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно ЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139929870_319:0:1279:720_1920x0_80_0_0_0667bd6b65c5827d34163b9e5d4fde2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, севастополь, нина фаустова, общество, новости крыма
В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах

В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах в Заксобрание

09:19 28.08.2024
 
© РИА Новости КрымВ Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
Для досрочного голосования открыты 187 участков. За голосованием будут наблюдать 703 наблюдателя.
"Участковые избирательные комиссии работают в будние дни с 9 до 19, в выходные с 10 до 14 дня", – сказала Фаустова.
Ранее ЦИК России предложила избирательным комиссиям в восьми приграничных регионах России – Крыму, Севастополе, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае провести досрочное голосование для обеспечения избирательных прав граждан этих регионов.
В Севастополе из соображений безопасности и для удобства избирателей такое решение было принято.
Также в городе федерального значения проходят дополнительные выборы депутатов Совета Нахимовского муниципального округа (3 мандата) и депутата Совета Терновского муниципального округа (1 мандат). В период досрочного голосования, с 28 августа по 5 сентября включительно, граждане могут отдать свой голос за кандидата на избирательных участках или на дому, а также на придомовых территориях и на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по его поручению в городе была создана межведомственная рабочая группа для контроля за обеспечением на избирательных участках всех требований безопасности и антитеррористической защищенности.
С 6 по 8 сентября включительно, в основной период выборов, в Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков. Они оборудованы видеорегистраторами, стационарными арочными металлодетекторами, резервными источниками питания и комплексами обработки избирательных бюллетеней. Укрытия располагаются или непосредственно в помещениях для голосования, или в шаговой доступности.
В основной период голосовать можно также по месту нахождения через систему "Мобильный избиратель" и путем дистанционного электронного голосования на Госуслугах – заявления в этих случаях надо подать до 2 сентября включительно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно
ЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области
 
ВыборыСевастопольНина ФаустоваОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Пляжи Ялты вновь открыты после шторма
11:03Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
10:50Более 60 улиц Симферополя отключат от газа
10:31В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей
10:07Аэропорт Нижнекамска временно закрыт
09:58В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
09:45Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*
09:36Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму
09:25Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован
09:19В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
09:12Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
09:01Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русских
08:46Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ
08:38В части Ялты и Кореизе отключат воду
08:34Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
08:23Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
08:22На Крымском мосту выросла очередь
07:59Аэропорт Казани временно закрыт
07:57Таких на фронте называют вторыми после Бога
07:40Евпатория осталась без воды из-за аварии
Лента новостейМолния