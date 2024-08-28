https://crimea.ria.ru/20240828/v-sevastopole-startovalo-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-1139929982.html

В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах

В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах - РИА Новости Крым, 28.08.2024

В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах

В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Об этом на брифинге сообщила председатель... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T09:19

2024-08-28T09:19

2024-08-28T09:19

выборы

севастополь

нина фаустова

общество

новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова. Для досрочного голосования открыты 187 участков. За голосованием будут наблюдать 703 наблюдателя. Ранее ЦИК России предложила избирательным комиссиям в восьми приграничных регионах России – Крыму, Севастополе, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае провести досрочное голосование для обеспечения избирательных прав граждан этих регионов. В Севастополе из соображений безопасности и для удобства избирателей такое решение было принято. Также в городе федерального значения проходят дополнительные выборы депутатов Совета Нахимовского муниципального округа (3 мандата) и депутата Совета Терновского муниципального округа (1 мандат). В период досрочного голосования, с 28 августа по 5 сентября включительно, граждане могут отдать свой голос за кандидата на избирательных участках или на дому, а также на придомовых территориях и на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении. Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по его поручению в городе была создана межведомственная рабочая группа для контроля за обеспечением на избирательных участках всех требований безопасности и антитеррористической защищенности. С 6 по 8 сентября включительно, в основной период выборов, в Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков. Они оборудованы видеорегистраторами, стационарными арочными металлодетекторами, резервными источниками питания и комплексами обработки избирательных бюллетеней. Укрытия располагаются или непосредственно в помещениях для голосования, или в шаговой доступности. В основной период голосовать можно также по месту нахождения через систему "Мобильный избиратель" и путем дистанционного электронного голосования на Госуслугах – заявления в этих случаях надо подать до 2 сентября включительно. Читайте также на РИА Новости Крым: Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно ЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области

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выборы, севастополь, нина фаустова, общество, новости крыма