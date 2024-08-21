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ЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области
ЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024
ЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области
Центральная избирательная комиссия России отложила проведение выборов депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T12:38
2024-08-21T12:38
2024-08-21T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия России отложила проведение выборов депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в среду.Согласно документу, речь идет о выборах в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов.Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей, указали в ЦИК.В то же время, как отметил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, перенос коснется только муниципальных выборов, а выборы губернатора Курской области планируется провести в штатном режиме."Акцентирую внимание на том, что речь идет об отложении голосования на выборах в некоторых муниципальных образованиях. Речи не идет о выборах высшего должностного лица – губернатора Курской области. Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения", – сказал он.Ранее ЦИК постановила, что в приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму сможет проголосовать досрочноАдаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов
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курск, курская область, выборы, новости, россия, ситуация в курской области после нападения всу, центральная избирательная комиссия россии (цик)
ЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области
Выборы местных депутатов в семи муниципалитетах Курской области отложены – решение ЦИК
12:38 21.08.2024 (обновлено: 12:42 21.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия России отложила проведение выборов депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в среду.
Согласно документу, речь идет о выборах в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов.
Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей, указали в ЦИК.
В то же время, как отметил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, перенос коснется только муниципальных выборов, а выборы губернатора Курской области планируется провести в штатном режиме.
"Акцентирую внимание на том, что речь идет об отложении голосования на выборах в некоторых муниципальных образованиях. Речи не идет о выборах высшего должностного лица – губернатора Курской области. Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения", – сказал он.
Ранее ЦИК постановила
, что в приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно.
С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
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