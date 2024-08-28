https://crimea.ria.ru/20240828/v-krymu-97-kandidatam-otkazali-v-registratsii-na-mestnye-vybory-1139942852.html

В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы

В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы - РИА Новости Крым, 28.08.2024

В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы

В рамках проведения выборов в парламент Крыма и местные советы избиркомы отказали 97 кандидатам в депутаты различных уровней, что составляет порядка 1,5% от... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T15:22

2024-08-28T15:22

2024-08-28T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В рамках проведения выборов в парламент Крыма и местные советы избиркомы отказали 97 кандидатам в депутаты различных уровней, что составляет порядка 1,5% от общего числа выдвиженцев в регионе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Избиркома РК Инна Гузеева.Глава Избиркома Крыма Михаил Малышев добавил, что чаще всего причиной отказа в регистрации явилось неполное предоставление выдвиженцем тех или иных документов согласно требованиям законодательства, в том числе сведений, касающихся наличия или отсутствия судимости.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в этом году проходит в республике 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.На сегодняшний день в республике зарегистрированы 1 миллион 473 тысячи избирателей. Для проведения голосования сформированы 1129 участковых комиссий. Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.На выборах в Госсовет по единому республиканскому округу будут участвовать региональные организации семи партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость ("Партия пенсионеров") и Российская экологическая партия "Зеленые".На этой неделе типография "Таврида" передала Избиркому РК более 2,9 миллиона напечатанных бюллетеней для проведения голосования.По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не будет, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – РазвожаевЕдиный день голосования в России: как он пройдет в КрымуЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования - 2024, выборы, крым, новости крыма, избирком крыма, общество, михаил малышев