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Подделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в Госсовет

Подделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в Госсовет - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Подделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в Госсовет

Типография "Таврида" передала Избирательной комиссии Крыма напечатанные бюллетени для выборов депутатов парламента республики. Передача документов состоялась в... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T11:02

2024-08-26T11:02

2024-08-26T12:00

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бюллетень для голосования на выборах

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Типография "Таврида" передала Избирательной комиссии Крыма напечатанные бюллетени для выборов депутатов парламента республики. Передача документов состоялась в понедельник.Для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) типография изготовила 952 760 бюллетеней.Бюллетени будут отличаться по цвету: на выборах в Госсовет по единому округу – красные, по одномандатным округам – синие, по выборам в сельских поселениях – зеленые, в городских советах по единому округу – фиолетовые и по одном мажоритарным округам – желтые.Цвет придает тангирная сетка – традиционный способ защиты бюллетеней."Мы можем уверенно сказать, что подделать эти бюллетени невозможно", - отметил Малышев.Дополнительную защиту бюллетеням обеспечат участковые комиссии. На каждом документе будет стоять печать УИК и подписи двух членов комиссии.Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не будет, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – РазвожаевЕдиный день голосования в России: как он пройдет в КрымуЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, бюллетень для голосования на выборах, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, новости крыма, крым