https://crimea.ria.ru/20240826/poddelat-nevozmozhno-v-krymu-napechatali-byulleteni-dlya-vyborov-v-gossovet-1139874418.html
Подделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в Госсовет
Подделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в Госсовет - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Подделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в Госсовет
Типография "Таврида" передала Избирательной комиссии Крыма напечатанные бюллетени для выборов депутатов парламента республики. Передача документов состоялась в... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T11:02
2024-08-26T11:02
2024-08-26T12:00
выборы
бюллетень для голосования на выборах
михаил малышев
избирательная комиссия республики крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139874166_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_26038dcbb8daab5f0e1c8ebb0322dd05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Типография "Таврида" передала Избирательной комиссии Крыма напечатанные бюллетени для выборов депутатов парламента республики. Передача документов состоялась в понедельник.Для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) типография изготовила 952 760 бюллетеней.Бюллетени будут отличаться по цвету: на выборах в Госсовет по единому округу – красные, по одномандатным округам – синие, по выборам в сельских поселениях – зеленые, в городских советах по единому округу – фиолетовые и по одном мажоритарным округам – желтые.Цвет придает тангирная сетка – традиционный способ защиты бюллетеней."Мы можем уверенно сказать, что подделать эти бюллетени невозможно", - отметил Малышев.Дополнительную защиту бюллетеням обеспечат участковые комиссии. На каждом документе будет стоять печать УИК и подписи двух членов комиссии.Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не будет, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – РазвожаевЕдиный день голосования в России: как он пройдет в КрымуЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139874166_458:0:3072:1961_1920x0_80_0_0_19bdc85c8bdf06b9b016f5609e63af84.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, бюллетень для голосования на выборах, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, новости крыма, крым
Подделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в Госсовет
Избиркому Крыма передали почти 3 млн бюллетеней на выборах в парламент республики
11:02 26.08.2024 (обновлено: 12:00 26.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Типография "Таврида" передала Избирательной комиссии Крыма напечатанные бюллетени для выборов депутатов парламента республики. Передача документов состоялась в понедельник.
"Всего для голосования на выборах депутатов Госсовета Крыма изготовлено 2 миллиона 948 тысяч 200 бюллетеней. По республиканскому округу – 1 миллион 474 тысяч 100, такое же количество напечатано для голосования по одномандатным избирательным округам", - рассказал журналистам председатель Избиркома РК Михаил Малышев.
Для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) типография изготовила 952 760 бюллетеней.
Бюллетени будут отличаться по цвету: на выборах в Госсовет по единому округу – красные, по одномандатным округам – синие, по выборам в сельских поселениях – зеленые, в городских советах по единому округу – фиолетовые и по одном мажоритарным округам – желтые.
Цвет придает тангирная сетка – традиционный способ защиты бюллетеней.
"Мы можем уверенно сказать, что подделать эти бюллетени невозможно", - отметил Малышев.
Дополнительную защиту бюллетеням обеспечат участковые комиссии. На каждом документе будет стоять печать УИК и подписи двух членов комиссии.
Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не будет
, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.
Читайте также на РИА Новости Крым: