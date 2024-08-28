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Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам
Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам
Избирательные комиссии всех уровней в Крыму полностью готовы к проведению выборов в парламент республики и представительные органы муниципальных образований,... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T13:51
2024-08-28T13:51
выборы
александр малышев
избирком крыма
крым
новости крыма
видео
общество
единый день голосования - 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Избирательные комиссии всех уровней в Крыму полностью готовы к проведению выборов в парламент республики и представительные органы муниципальных образований, которые пройдут 6-8 сентября. Об этом заявил председатель Избиркома региона Михаил Малышев в пресс-центре РИА Новости Крым.По данным Избиркома РК, на сегодняшний день в республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медицинских учреждениях и следственном изоляторе.Кроме того, образованы четыре экстерриториальных участка, на которых крымские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогли проголосовать досрочно.Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации. Следить за ходом голосования будут тысячи наблюдателей от политических партий и Общественной палаты республики.Малышев отметил, что на выборах в Госсовет по единому республиканскому округу будут участвовать региональные организации семи партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость ("Партия пенсионеров") и Российская экологическая партия "Зеленые". По итогами этого голосования будут распределены 50 мест в парламенте Крыма. Судьбу еще 25 мандатов определят избиратели по итогам голосования на мажоритарных округах. На выборах по этим округам за депутатские места поборются 116 кандидатов.Глава Избиркома РК выразил уверенность, что предстоящее голосование пройдет в Крыму спокойно и безопасно."Задействованы все правоохранительные органы, которые надлежащим образом должны контролировать ситуацию и выполнять свои функции. У нас есть полное взаимопонимание со всеми соответствующими ведомствами и службами в этой части. Крымчане могут быть спокойны уверены в своей безопасности", - отметил Малышев.Читайте также на РИА Новости Крым:Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – РазвожаевЕдиный день голосования в России: как он пройдет в КрымуЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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выборы, александр малышев, избирком крыма, крым, новости крыма, видео, общество, видео, единый день голосования - 2024
Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам

7 партий и 116 мажоритарщиков поборются на выборах за депутатские места в парламенте Крыма

13:51 28.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Избирательные комиссии всех уровней в Крыму полностью готовы к проведению выборов в парламент республики и представительные органы муниципальных образований, которые пройдут 6-8 сентября. Об этом заявил председатель Избиркома региона Михаил Малышев в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В Крыму в этом году проходит 265 избирательных кампаний, а именно выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. Это самые большие выборы, которые мы проводим в Крыму. Мы готовы к проведению этого масштабного голосования", - сказал Малышев.
По данным Избиркома РК, на сегодняшний день в республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медицинских учреждениях и следственном изоляторе.
Кроме того, образованы четыре экстерриториальных участка, на которых крымские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогли проголосовать досрочно.
Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации. Следить за ходом голосования будут тысячи наблюдателей от политических партий и Общественной палаты республики.
Малышев отметил, что на выборах в Госсовет по единому республиканскому округу будут участвовать региональные организации семи партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость ("Партия пенсионеров") и Российская экологическая партия "Зеленые". По итогами этого голосования будут распределены 50 мест в парламенте Крыма. Судьбу еще 25 мандатов определят избиратели по итогам голосования на мажоритарных округах. На выборах по этим округам за депутатские места поборются 116 кандидатов.
Глава Избиркома РК выразил уверенность, что предстоящее голосование пройдет в Крыму спокойно и безопасно.
"Задействованы все правоохранительные органы, которые надлежащим образом должны контролировать ситуацию и выполнять свои функции. У нас есть полное взаимопонимание со всеми соответствующими ведомствами и службами в этой части. Крымчане могут быть спокойны уверены в своей безопасности", - отметил Малышев.
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ВыборыАлександр МалышевИзбирком КрымаКрымНовости КрымаВидеоОбществоЕдиный день голосования - 2024
 
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