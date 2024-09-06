https://crimea.ria.ru/20240906/na-vyborakh-v-zaksobranie-sevastopolya-progolosovali-uzhe-3817-izbirateley-1140188631.html

На выборах в Заксобрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей

На выборах в Заксобрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей - РИА Новости Крым, 06.09.2024

На выборах в Заксобрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей

В первый день основного периода голосования (10-й день выборов) на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T20:56

2024-09-06T20:56

2024-09-06T21:03

выборы в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. В первый день основного периода голосования (10-й день выборов) на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей. Об этом сообщает Севгоризбирком.За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от избирательных объединений, кандидатов, Общественной палаты Севастополя.В Республике Крым зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медучреждениях и следственном изоляторе. В Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков, один из них оборудован в городской больнице.Утром 6 сентября председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщала журналистам, что по итогам досрочного голосования, которое проходило с 28 августа по 5 сентября включительно, отдали свои голоса за кандидатов 104 926 человек. Это 32% избирателей, зарегистрированных в регионе.По состоянию на 15 часов в первый день основного периода голосования, по данным Севгоризбиркома, на избирательные участки пришли 35, 48% севастопольцев (116 373 человека). Отмечалось, что это данные с учетом досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ.Напомним, 6 – 8 сентября граждане могут голосовать не только на избирательных участках и на дому, но и проголосовать через систему "Мобильный избиратель" и путем дистанционного электронного голосования на Госуслугах, подав заявку заранее. В ходе досрочного голосования отдать голос можно было только на участках и на дому.С 6 по 8 сентября этого года в России проходят очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая избрание депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.Читайте также на РИА Новости Крым:"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму "Важно для города": Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги

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выборы в крыму и севастополе, единый день голосования - 2024, севастополь, общество, политика, новости крыма