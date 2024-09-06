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"Важно для города": Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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"Важно для города": Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе
"Важно для города": Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2024
"Важно для города": Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на одном из избирательных участков региона и рассказал журналистам о том, с какого возраста РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T10:39
2024-09-06T10:39
севастополь
михаил развожаев
выборы в крыму и севастополе
общество
политика
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на одном из избирательных участков региона и рассказал журналистам о том, с какого возраста стал интересоваться политикой.Также он поделился с журналистами детскими воспоминаниями и подчеркнул, что всегда интересовался политическими процессами."Всегда ходил голосовать с родителями. Когда был помладше - с расчетом, что какую-то новую игрушку мне приобретут, потому что на выходе из участков всегда продавалось что-то вкусное и интересное. Но на самом деле процесс всегда был интересен. Сын у меня в 6 классе учится - тоже интересуется историей и политологией - сам попросился со мной. Меня это радует: где-то идет по моим стопам. Надеюсь, в политику не пойдет, но с познавательной точки зрения это будет полезно", - считает Развожаев.По его словам, всего в городе расположены 188 участков, все они открылись и работают штатно, везде обеспечена безопасность. Около 30% жителей города воспользовались возможностью досрочного голосования, что позволило разгрузить участки от наплыва избирателей и облегчить обеспечение безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовал основной период голосования на выборахПервый день выборов в Феодосии – обстановка на участкахВ Крыму и Севастополе стартовали выборы
https://crimea.ria.ru/20240906/kak-v-sevastopole-podgotovili-izbiratelnye-uchastki-na-sluchay-trevogi-1140164482.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, выборы в крыму и севастополе, общество, политика, заксобрание севастополя, новости крыма
"Важно для города": Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

Севастопольцам предстоит определить законодателей на пять лет - Развожаев

10:39 06.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на одном из избирательных участков региона и рассказал журналистам о том, с какого возраста стал интересоваться политикой.
"Мне кажется, важность голосования сложно переоценить, потому что выбираем городской парламент: людей, которые в ближайшие пять лет будут определять какие нормативные акты, какие законы будут приниматься в Севастополе. И в том числе - осуществлять контроль работы исполнительной власти", - сказал губернатор.
Также он поделился с журналистами детскими воспоминаниями и подчеркнул, что всегда интересовался политическими процессами.
"Всегда ходил голосовать с родителями. Когда был помладше - с расчетом, что какую-то новую игрушку мне приобретут, потому что на выходе из участков всегда продавалось что-то вкусное и интересное. Но на самом деле процесс всегда был интересен. Сын у меня в 6 классе учится - тоже интересуется историей и политологией - сам попросился со мной. Меня это радует: где-то идет по моим стопам. Надеюсь, в политику не пойдет, но с познавательной точки зрения это будет полезно", - считает Развожаев.
По его словам, всего в городе расположены 188 участков, все они открылись и работают штатно, везде обеспечена безопасность. Около 30% жителей города воспользовались возможностью досрочного голосования, что позволило разгрузить участки от наплыва избирателей и облегчить обеспечение безопасности.
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