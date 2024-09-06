https://crimea.ria.ru/20240906/vazhno-dlya-goroda-razvozhaev-progolosoval-na-vyborakh-v-sevastopole-1140167612.html

"Важно для города": Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

"Важно для города": Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2024

"Важно для города": Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на одном из избирательных участков региона и рассказал журналистам о том, с какого возраста РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T10:39

2024-09-06T10:39

2024-09-06T10:39

севастополь

михаил развожаев

выборы в крыму и севастополе

общество

политика

заксобрание севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на одном из избирательных участков региона и рассказал журналистам о том, с какого возраста стал интересоваться политикой.Также он поделился с журналистами детскими воспоминаниями и подчеркнул, что всегда интересовался политическими процессами."Всегда ходил голосовать с родителями. Когда был помладше - с расчетом, что какую-то новую игрушку мне приобретут, потому что на выходе из участков всегда продавалось что-то вкусное и интересное. Но на самом деле процесс всегда был интересен. Сын у меня в 6 классе учится - тоже интересуется историей и политологией - сам попросился со мной. Меня это радует: где-то идет по моим стопам. Надеюсь, в политику не пойдет, но с познавательной точки зрения это будет полезно", - считает Развожаев.По его словам, всего в городе расположены 188 участков, все они открылись и работают штатно, везде обеспечена безопасность. Около 30% жителей города воспользовались возможностью досрочного голосования, что позволило разгрузить участки от наплыва избирателей и облегчить обеспечение безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовал основной период голосования на выборахПервый день выборов в Феодосии – обстановка на участкахВ Крыму и Севастополе стартовали выборы

https://crimea.ria.ru/20240906/kak-v-sevastopole-podgotovili-izbiratelnye-uchastki-na-sluchay-trevogi-1140164482.html

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севастополь, михаил развожаев, выборы в крыму и севастополе, общество, политика, заксобрание севастополя, новости крыма