Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240906/v-sevastopole-startoval-osnovnoy-period-golosovaniya-na-vyborakh-1140157467.html
В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах
В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах
В Севастополе открылись все избирательные участки для голосования на выборах в Заксобрание. В период с 6 по 8 сентября они будут работать с 8:00 до 20:00. Об... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T08:14
2024-09-06T09:45
севастополь
выборы
заксобрание севастополя
новости крыма
политика
общество
выборы в крыму и севастополе
единый день голосования - 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140157241_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b0d8eec88af0164be7cf00a19ad610bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открылись все избирательные участки для голосования на выборах в Заксобрание. В период с 6 по 8 сентября они будут работать с 8:00 до 20:00. Об этом журналистам сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Как рассказала председатель избирательной комиссии №99 Фируза Тычинина, всего на участке зарегистрировано 2900 избирателей. И утро уже оказывает хорошую явку."Достаточно хорошая явка", - отметила она.Глава комиссии добавила, что досрочное голосование прошло достаточно активно, при этом большое количество избирателей, приписанных к участку, пожелали отдать свой голос за кандидата на дому, и проголосовали люди на участке. К основным дням голосования снова готовились."Вчера была тренировка – тестирование КОИБов, чтобы все хорошо работало. Обработали списки. Списки обрабатываются на исключение тех, кто пожелал проголосовать дистанционно или по месту нахождения", – добавила она.Еще до открытия избирательного участка №99 в центре Севастополя у дверей ждали люди. Многие решили проголосовать перед работой. Одна из таких - Елена Анатольевна. Наблюдатель Ирина поделилась своими ожиданиями, что основные дни голосования пройдут так же спокойно, как и дни досрочного."На досрочных выборах наблюдателем была моя приятельница. У нас такая инициативная группа. А я в первый раз как наблюдатель на участке и рассчитываю, конечно, что все будет хорошо", – поделилась женщина.Все помещения избирательных участков – их в городе 188 – полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. За проведением голосования следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Севастополя.В Севастополе выборы стартовали досрочно и завершились 5 сентября.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140157241_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a671c7de395c97ca6454f3580dc83cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, выборы, заксобрание севастополя, новости крыма, политика, общество, выборы в крыму и севастополе, единый день голосования - 2024
В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах

В Севастополе открылись избирательные участки для голосования на выборах в Заксобрание

08:14 06.09.2024 (обновлено: 09:45 06.09.2024)
 
© РИА Новости КрымГолосование на выборах депутатов Заксобрания в Севастополе. 6 сентября 2024
Голосование на выборах депутатов Заксобрания в Севастополе. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открылись все избирательные участки для голосования на выборах в Заксобрание. В период с 6 по 8 сентября они будут работать с 8:00 до 20:00. Об этом журналистам сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
"6 сентября в 8 утра открылись все избирательные участки. Они будут работать с 8:00 до 20:00, также с 8 утра начинается голосование дистанционным электронным способом. Оно доступно круглосуточно до 20 часов вечера 8 сентября", - уточнила она.
Как рассказала председатель избирательной комиссии №99 Фируза Тычинина, всего на участке зарегистрировано 2900 избирателей. И утро уже оказывает хорошую явку.
© РИА Новости КрымГолосование на выборах в Севастополе. 6 сентября 2024
Голосование на выборах в Севастополе. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым
Голосование на выборах в Севастополе. 6 сентября 2024
"Достаточно хорошая явка", - отметила она.
Глава комиссии добавила, что досрочное голосование прошло достаточно активно, при этом большое количество избирателей, приписанных к участку, пожелали отдать свой голос за кандидата на дому, и проголосовали люди на участке. К основным дням голосования снова готовились.
"Вчера была тренировка – тестирование КОИБов, чтобы все хорошо работало. Обработали списки. Списки обрабатываются на исключение тех, кто пожелал проголосовать дистанционно или по месту нахождения", – добавила она.
Еще до открытия избирательного участка №99 в центре Севастополя у дверей ждали люди. Многие решили проголосовать перед работой. Одна из таких - Елена Анатольевна.
"Мы выбираем тех, кто будет делать нашу жизнь лучше, кто будет воплощать наши планы, мечты в жизнь здесь. И это наша первоочередная задача – перед работой прийти и проголосовать", – сказала она.
Наблюдатель Ирина поделилась своими ожиданиями, что основные дни голосования пройдут так же спокойно, как и дни досрочного.
"На досрочных выборах наблюдателем была моя приятельница. У нас такая инициативная группа. А я в первый раз как наблюдатель на участке и рассчитываю, конечно, что все будет хорошо", – поделилась женщина.
© РИА Новости КрымГолосование на выборах в Севастополе. 6 сентября 2024
Голосование на выборах в Севастополе. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым
Голосование на выборах в Севастополе. 6 сентября 2024
Все помещения избирательных участков – их в городе 188 – полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
За проведением голосования следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Севастополя.
В Севастополе выборы стартовали досрочно и завершились 5 сентября.
"По досрочному голосованию - проголосовали в Севастополе 104 926 человек. Это 32% избирателей. И эти данные у нас с учетом голосования военных на экстерриториальных участках, которые мы сформировали за пределами города Севастополя", - отметила Нина Фаустова.
 
СевастопольВыборыЗаксобрание СевастополяНовости КрымаПолитикаОбществоВыборы в Крыму и СевастополеЕдиный день голосования - 2024
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Воевал против своих: севастопольца осудили за госизмену
09:27Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги
09:22Единый день голосования - обстановка на участках в Керчи
09:13Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи
09:03США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях - СМИ
08:49Более 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму
08:47Как проходит голосование на выборах в Симферополе
08:29Первый день выборов в Феодосии – обстановка на участках
08:28На выборах в Керчи открылись 69 избирательных участков
08:14В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах
08:00В Крыму и Севастополе стартовали выборы
07:36В Симферополе на сутки отключат воду: дата и список адресов
07:16Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известно
07:03Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов
06:38В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслуг
06:05Единый день голосования-2024: когда состоится и кого избирают
00:40"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после ареста
00:01Кратковременные дожди ночью и ясный день: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
22:30Главное за день: 5 сентября
Лента новостейМолния