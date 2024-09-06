https://crimea.ria.ru/20240906/v-sevastopole-startoval-osnovnoy-period-golosovaniya-na-vyborakh-1140157467.html
В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах
В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах
В Севастополе открылись все избирательные участки для голосования на выборах в Заксобрание. В период с 6 по 8 сентября они будут работать с 8:00 до 20:00. Об... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T08:14
2024-09-06T08:14
2024-09-06T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открылись все избирательные участки для голосования на выборах в Заксобрание. В период с 6 по 8 сентября они будут работать с 8:00 до 20:00. Об этом журналистам сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Как рассказала председатель избирательной комиссии №99 Фируза Тычинина, всего на участке зарегистрировано 2900 избирателей. И утро уже оказывает хорошую явку."Достаточно хорошая явка", - отметила она.Глава комиссии добавила, что досрочное голосование прошло достаточно активно, при этом большое количество избирателей, приписанных к участку, пожелали отдать свой голос за кандидата на дому, и проголосовали люди на участке. К основным дням голосования снова готовились."Вчера была тренировка – тестирование КОИБов, чтобы все хорошо работало. Обработали списки. Списки обрабатываются на исключение тех, кто пожелал проголосовать дистанционно или по месту нахождения", – добавила она.Еще до открытия избирательного участка №99 в центре Севастополя у дверей ждали люди. Многие решили проголосовать перед работой. Одна из таких - Елена Анатольевна. Наблюдатель Ирина поделилась своими ожиданиями, что основные дни голосования пройдут так же спокойно, как и дни досрочного."На досрочных выборах наблюдателем была моя приятельница. У нас такая инициативная группа. А я в первый раз как наблюдатель на участке и рассчитываю, конечно, что все будет хорошо", – поделилась женщина.Все помещения избирательных участков – их в городе 188 – полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. За проведением голосования следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Севастополя.В Севастополе выборы стартовали досрочно и завершились 5 сентября.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, выборы, заксобрание севастополя, новости крыма, политика, общество, выборы в крыму и севастополе, единый день голосования - 2024
В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах
В Севастополе открылись избирательные участки для голосования на выборах в Заксобрание
08:14 06.09.2024 (обновлено: 09:45 06.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открылись все избирательные участки для голосования на выборах в Заксобрание. В период с 6 по 8 сентября они будут работать с 8:00 до 20:00. Об этом журналистам сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
"6 сентября в 8 утра открылись все избирательные участки. Они будут работать с 8:00 до 20:00, также с 8 утра начинается голосование дистанционным электронным способом. Оно доступно круглосуточно до 20 часов вечера 8 сентября", - уточнила она.
Как рассказала председатель избирательной комиссии №99 Фируза Тычинина, всего на участке зарегистрировано 2900 избирателей. И утро уже оказывает хорошую явку.
"Достаточно хорошая явка", - отметила она.
Глава комиссии добавила, что досрочное голосование прошло достаточно активно, при этом большое количество избирателей, приписанных к участку, пожелали отдать свой голос за кандидата на дому, и проголосовали люди на участке. К основным дням голосования снова готовились.
"Вчера была тренировка – тестирование КОИБов, чтобы все хорошо работало. Обработали списки. Списки обрабатываются на исключение тех, кто пожелал проголосовать дистанционно или по месту нахождения", – добавила она.
Еще до открытия избирательного участка №99 в центре Севастополя у дверей ждали люди. Многие решили проголосовать перед работой. Одна из таких - Елена Анатольевна.
"Мы выбираем тех, кто будет делать нашу жизнь лучше, кто будет воплощать наши планы, мечты в жизнь здесь. И это наша первоочередная задача – перед работой прийти и проголосовать", – сказала она.
Наблюдатель Ирина поделилась своими ожиданиями, что основные дни голосования пройдут так же спокойно, как и дни досрочного.
"На досрочных выборах наблюдателем была моя приятельница. У нас такая инициативная группа. А я в первый раз как наблюдатель на участке и рассчитываю, конечно, что все будет хорошо", – поделилась женщина.
Все помещения избирательных участков – их в городе 188 – полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
За проведением голосования следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Севастополя.
В Севастополе выборы стартовали досрочно и завершились 5 сентября.
"По досрочному голосованию - проголосовали в Севастополе 104 926 человек. Это 32% избирателей. И эти данные у нас с учетом голосования военных на экстерриториальных участках, которые мы сформировали за пределами города Севастополя", - отметила Нина Фаустова.