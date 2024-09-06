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Первый день выборов в Феодосии – обстановка на участках - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Первый день выборов в Феодосии – обстановка на участках
Первый день выборов в Феодосии – обстановка на участках - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Первый день выборов в Феодосии – обстановка на участках
Первый день голосования в Феодосии стартовал без происшествий, ровно в 8 часов утра в округе открылись все 47 избирательных участков, сообщает корреспондент РИА РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T08:29
2024-09-06T09:44
крым
феодосия
выборы
политика
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выборы в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Первый день голосования в Феодосии стартовал без происшествий, ровно в 8 часов утра в округе открылись все 47 избирательных участков, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Работу избирательных участков обеспечивают 585 членов комиссий, также работают общественные наблюдатели, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Среди голосующих - люди разных возрастов: есть и те, кто реализует свое избирательное право самый первый раз в жизни - 18-летним избирателям вручают в подарок флэшки.По выборам в Феодосийский горсовет на 14 одномандатных избирательных округах зарегистрировано 74 кандидата. По спискам - шесть политических партий. Кроме того, феодосийцам предстоит выбрать депутата, который должен будет представлять интересы Феодосии в Госсовете РК.В дни голосования участки открыты для избирателей с 8 до 20 часов, так же как и по всей стране.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходят с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике состоится 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг распространяет новый фейк о выборах в КрымуВ Севастополе стартовал основной период голосования на выборахЕдиный день голосования-2024: когда состоится и кого избирают
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крым, феодосия, выборы, политика, новости, выборы в крыму и севастополе
Первый день выборов в Феодосии – обстановка на участках

В Феодосии избирательные участки заработали вовремя и без происшествий

08:29 06.09.2024 (обновлено: 09:44 06.09.2024)
 
© РИА Новости КрымВыборы в Феодосии
Выборы в Феодосии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Первый день голосования в Феодосии стартовал без происшествий, ровно в 8 часов утра в округе открылись все 47 избирательных участков, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
"Открыли участок вовремя. На нашем участке зарегистрированы 1676 избирателей, 25 человек к этому времени подали заявки на участие в надомном голосовании. Участники избирательной комиссии будут выезжать на адреса, избиратели нам говорят, на какой день им удобно - все по желанию людей. На участке находятся пять наблюдателей. Все участники процесса в хорошем настроении", - говорит председатель избирательного участка № 444 Анжела Коргун.
Работу избирательных участков обеспечивают 585 членов комиссий, также работают общественные наблюдатели, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Среди голосующих - люди разных возрастов: есть и те, кто реализует свое избирательное право самый первый раз в жизни - 18-летним избирателям вручают в подарок флэшки.
© РИА Новости КрымВыборы в Феодосии
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© РИА Новости Крым
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Выборы в Феодосии
© РИА Новости Крым
По выборам в Феодосийский горсовет на 14 одномандатных избирательных округах зарегистрировано 74 кандидата. По спискам - шесть политических партий. Кроме того, феодосийцам предстоит выбрать депутата, который должен будет представлять интересы Феодосии в Госсовете РК.
В дни голосования участки открыты для избирателей с 8 до 20 часов, так же как и по всей стране.
Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходят с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике состоится 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.
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