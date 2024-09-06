https://crimea.ria.ru/20240906/edinyy-den-golosovaniya-2024-kogda-sostoitsya-i-kogo-izbirayut-1140150966.html

Единый день голосования-2024: когда состоится и кого избирают

Единый день голосования-2024: когда состоится и кого избирают - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Единый день голосования-2024: когда состоится и кого избирают

С 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний, которые охватят около 57 миллионов избирателей. По итогам голосования РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T06:05

2024-09-06T06:05

2024-09-06T06:05

единый день голосования - 2024

выборы

центризбирком (цик рф)

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. С 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний, которые охватят около 57 миллионов избирателей. По итогам голосования будет замещено более 35 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В 21 регионе состоятся прямые выборы губернаторов. Кроме того, в 13 субъектах, в том числе в Крыму и Севастополе, пройдут выборы депутатов региональных парламентов, в 21-м регионе – выборы депутатов представительных органов административных центров. Также планируется избрать трех депутатов Госдумы. Остальные кампании пройдут на уровнях районных центров, городских и муниципальных районов, сельских поселений.Какие выборы проходят в 2024 годуВ большинстве регионов в этом году голосование пройдет в течение трех дней – с 6 по 8 сентября. В некоторых регионах волеизъявление будет двух- или однодневным. Например, 7 и 8 сентября будут голосовать в Карелии, Коми, Калужской, Мурманской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской и Челябинской областях. Только один день – 8 сентября – отведен на этот процесс в Алтайском и Красноярском краях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Туве, Чечне, Якутии, а также в Курганской и Ярославской областях.Решением Центризбиркома РФ предусмотрено и досрочное голосование. В частности, с 18 августа по 5 сентября оно прошло в отдаленных и труднодоступных районах, на находящихся в плавании судах, арктических станциях. В нем приняли участие около 25 тысяч человек.28 августа досрочное голосование стартовало в Курской, Брянской областях и в Севастополе – в целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковых комиссий. Так, в Курской области, подвергшейся нападению украинских вооруженных формирований, к 5 сентября свою волю выразили почти треть избирателей, отметила глава ЦИК Элла Памфилова.В целом по итогам голосования по всей стране решится судьба более 35 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По данным ЦИК, на выборах зарегистрированы более 73 тысяч человек. Из них почти 64 тысячи – кандидаты от 20 политических партий, и более девяти тысяч – самовыдвиженцы. Что касается отказов в регистрации, среди всех кандидатов он составляет 3%.Всего в РФ в дни голосования будут работать около 45 тысяч избирательных участков.Довыборы в Госдуму и выборы губернаторовВ рамках довыборов в Госдуму пройдет голосование за депутатов нижней палаты парламента по трем одномандатным округам – в Хакасии, Брянской и Ростовской областях. За эти мандаты будут бороться 16 кандидатов от партий и один самовыдвиженец. В их числе – бывшие члены правительства РФ: Виктория Абрамченко (экс-вице-премьер, Ростовская область), Олег Матыцин (экс-министр спорта, Брянская область) и Николай Шульгинов (бывший глава Минтопэнерго, Хакасия).Прямые выборы губернаторов состоятся в 21 субъекте РФ: Санкт-Петербурге, Алтае, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском, Хабаровском и Ставропольском краях, а также Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Тульской и Челябинской областях. В них примут участие 94 кандидата от 10 политических партий и один самовыдвиженец.Непрямые выборы губернаторов пройдут в Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ханты-Мансийском автономном округе. В этих субъектах глав изберут депутаты региональных парламентов из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Если в ХМАО и Ингушетии губернаторов изберут непосредственно 8 сентября, то в Крыму и Кабардино-Балкарии сперва состоятся выборы в местные парламенты, а затем, не позднее чем через 45 дней, депутаты должны избрать главу субъекта.Выборы депутатов заксобраний и мэров столиц регионовЗа депутатов региональных парламентов голосуют жители Хабаровского края, Республики Алтай, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Москвы, Татарстана, Тувы, Крыма, Севастополя, а также в Брянской, Волгоградской и Тульской областях. В них участвуют почти пять тысяч кандидатов. В среднем на один мандат претендуют по семь кандидатов.Выборы депутатов представительных органов столиц субъектов пройдут в Анадыре, Биробиджане, Благовещенске, Брянске, Владикавказе, Вологде, Иркутске, Йошкар-Оле, Кургане, Мурманске, Нарьян-Маре, Пензе, Салехарде, Симферополе, Туле, Улан-Удэ, Хабаровске, Челябинске, Чите, Элисте и Южно-Сахалинске. В них участвуют более 3700 кандидатов от 15 партий.Также в рамках ЕДГ-2024 пройдут выборы мэров Абакана и Анадыря – столиц Хакасии и Чукотки. На эти посты претендуют по четыре кандидата.Выборы в Крыму и СевастополеВ Республике Крым в этом году проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медицинских учреждениях и следственном изоляторе. Кроме того, образованы четыре экстерриториальных участка, на которых крымские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогли проголосовать досрочно.Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Кроме того, для удобства избирателей определены порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях. Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации. Следить за ходом голосования будут тысячи наблюдателей от политических партий и Общественной палаты республики.Выдаваемые крымчанам бюллетени будут отличаться по цвету: на выборах в Госсовет по единому округу – красные, по одномандатным округам – синие, по выборам в сельских поселениях – зеленые, в городских советах по единому округу – фиолетовые и по одномандатным мажоритарным округам – желтые.На выборах в Госсовет по единому республиканскому округу будут участвовать региональные организации семи партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость ("Партия пенсионеров") и Российская экологическая партия "Зеленые". По итогам этого голосования будут распределены 50 мест в парламенте Крыма. Судьбу еще 25 мандатов определят избиратели по итогам голосования на мажоритарных округах. На выборах по этим округам за депутатские места поборются 116 кандидатов.В целом по всем видам выборов в Крыму зарегистрированы 5846 кандидатов.В Севастополе проходят выборы депутатов в Законодательное собрание. Борьба идет за 24 мандата. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партии "Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, "Коммунисты России", "Новые люди" и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Восемь мест в заксобрании займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах.Кроме того, в регионе проходят довыборы в Нахимовский и Терновский муниципальные советы.Как уже отмечалось, в Севастополе с 28 августа по 5 сентября состоялось досрочное голосование, в котором приняли участие около 90 тысяч избирателей.Возможная явка на выборах в КрымуНа выборах президента России в марте этого года явка избирателей составила почти 90% – один из самых высоких показателей среди регионов РФ. Вряд ли стоит ожидать, что на местных выборах избиратели республики будут столь же активными, считают в крымском филиале Фонда развития гражданского общества. Например, если на первых местных выборах в РК в 2014 году явка составляла 54%, то в 2019 году снизилась до 33%.Сейчас крымчане будут голосовать в условиях продолжающейся специальной военной операции. Тем не менее, по мнению крымских экспертов Фонда, фактор СВО оказывает влияние на выборы федерального уровня, а на региональных выборах основную роль играют местные процессы и действия местной власти.Сравнивая три кампании по местным выборам в Крыму, эксперты ФоРГО также отмечают снижение партийной конкуренции. Если в 2014 году на выборах в Госсовет республики избиратели могли голосовать за списки 12 партий, то в 2019-м – восьми партий, а в 2024-м – только семи политсил. При этом конкурентность на выборах депутатов в мажоритарных округах остается практически на одном уровне – в среднем по 25-ти избирательным округам в Крыму претендуют менее пяти человек на один депутатский мандат.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг распространяет новый фейк о выборах в КрымуЗлоумышленники создали фейковый сайт Избиркома КрымаВ Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы

https://crimea.ria.ru/20240828/samaya-masshtabnaya-kampaniya-v-krymu-otsenil-gotovnost-regiona-k-vyboram-1139938976.html

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единый день голосования - 2024, выборы, центризбирком (цик рф), россия, общество