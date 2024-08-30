https://crimea.ria.ru/20240830/zloumyshlenniki-sozdali-feykovyy-sayt-izbirkoma-kryma-1140009792.html
Злоумышленники создали фейковый сайт Избиркома Крыма
Злоумышленники создали фейковый сайт Избиркома Крыма - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Злоумышленники создали фейковый сайт Избиркома Крыма
Злоумышленниками создан фейковый сайт Избирательной комиссии Крыма для сбора персональных данных жителей республики. Об этом заявил Избирком РК. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T17:28
2024-08-30T17:28
2024-08-30T17:26
избирательная комиссия республики крым
выборы
единый день голосования - 2024
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Злоумышленниками создан фейковый сайт Избирательной комиссии Крыма для сбора персональных данных жителей республики. Об этом заявил Избирком РК.На созданном сайте-клоне размещена форма для подачи заявления якобы о включении в список избирателей по месту нахождения ("Мобильный избиратель") на выборах в Единый день голосования 8 сентября 2024.В пресс-службе указали адрес единственно верного сайта комиссии (http://www.crimea.izbirkom.ru) и добавили, что Избирком Крыма не осуществляет сбор персональных данных избирателей через какие-либо сайты.Подать заявление для голосования по месту нахождения можно только через портал Госуслуг, в МФЦ, в территориальную и участковую избирательные комиссии, напомнили в ИК Крыма.Избирком республики призвал крымчан не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять свои персональные данные на неизвестных сайтах.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в этом году проходит в республике 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.На сегодняшний день в республике зарегистрированы 1 миллион 473 тысячи избирателей. Для проведения голосования сформированы 1129 участковых комиссий. Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборыВ Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборахСамая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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избирательная комиссия республики крым, выборы, единый день голосования - 2024, фейк, мошенничество, крым, новости крыма
Злоумышленники создали фейковый сайт Избиркома Крыма
Крымчан предупредили о создании поддельного сайта-клона Избирательной комиссии РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Злоумышленниками создан фейковый сайт Избирательной комиссии Крыма для сбора персональных данных жителей республики. Об этом заявил Избирком РК.
"Избирательная комиссия Республики Крым сообщает, что злоумышленниками создан сайт в сети интернет, внешний вид которого копирует официальный сайт Избирательной комиссии Республики Крым", - говорится в сообщении.
На созданном сайте-клоне размещена форма для подачи заявления якобы о включении в список избирателей по месту нахождения ("Мобильный избиратель") на выборах в Единый день голосования 8 сентября 2024.
В пресс-службе указали адрес единственно верного сайта комиссии (http://www.crimea.izbirkom.ru
) и добавили, что Избирком Крыма не осуществляет сбор персональных данных избирателей через какие-либо сайты.
Подать заявление для голосования по месту нахождения можно только через портал Госуслуг, в МФЦ, в территориальную и участковую избирательные комиссии, напомнили в ИК Крыма.
Избирком республики призвал крымчан не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять свои персональные данные на неизвестных сайтах.
Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в этом году проходит в республике 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.
На сегодняшний день в республике зарегистрированы 1 миллион 473 тысячи избирателей. Для проведения голосования сформированы 1129 участковых комиссий. Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.