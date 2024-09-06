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В Крыму и Севастополе стартовали выборы - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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В Крыму и Севастополе стартовали выборы
В Крыму и Севастополе стартовали выборы - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В Крыму и Севастополе стартовали выборы
В Крыму и Севастополе открылись избирательные участки. Регионы выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T08:00
2024-09-06T09:45
крым
севастополь
выборы
политика
общество
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
заксобрание севастополя
выборы в крыму и севастополе
единый день голосования - 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе открылись избирательные участки. Регионы выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики.Голосование будет проходить в течение трех дней. В республике изберут депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирают новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата.В Крыму зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медицинских учреждениях и следственном изоляторе. В Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков.Кроме того, образованы четыре экстерриториальных участка, на которых крымские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогли проголосовать досрочно.На всех участках, а также в территориальных комиссиях, будут работать средства видеофиксации. Следить за ходом голосования будут наблюдатели от политических партий и Общественной палаты республики.С 6 по 8 сентября этого года в России проходят очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая избрание депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый день голосования в России: как он пройдет в КрымуПодделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в ГоссоветСамая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам
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96
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крым, севастополь, выборы, политика, общество, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), заксобрание севастополя, выборы в крыму и севастополе, единый день голосования - 2024
В Крыму и Севастополе стартовали выборы

В Крыму и Севастополе стартовали выборы депутатов Госсовета и Заксобрания

08:00 06.09.2024 (обновлено: 09:45 06.09.2024)
 
© РИА Новости КрымУчастки для голосования в Севастополе
Участки для голосования в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе открылись избирательные участки. Регионы выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики.
Голосование будет проходить в течение трех дней. В республике изберут депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирают новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата.
В Крыму зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медицинских учреждениях и следственном изоляторе. В Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков.
Кроме того, образованы четыре экстерриториальных участка, на которых крымские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогли проголосовать досрочно.
На всех участках, а также в территориальных комиссиях, будут работать средства видеофиксации. Следить за ходом голосования будут наблюдатели от политических партий и Общественной палаты республики.
С 6 по 8 сентября этого года в России проходят очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая избрание депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
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КрымСевастопольВыборыПолитикаОбществоНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Заксобрание СевастополяВыборы в Крыму и СевастополеЕдиный день голосования - 2024
 
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