https://crimea.ria.ru/20240906/v-krymu-i-sevastopole-startovali-vybory-1140148207.html

В Крыму и Севастополе стартовали выборы

В Крыму и Севастополе стартовали выборы - РИА Новости Крым, 06.09.2024

В Крыму и Севастополе стартовали выборы

В Крыму и Севастополе открылись избирательные участки. Регионы выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T08:00

2024-09-06T08:00

2024-09-06T09:45

крым

севастополь

выборы

политика

общество

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

заксобрание севастополя

выборы в крыму и севастополе

единый день голосования - 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139931848_387:222:1258:712_1920x0_80_0_0_c6bcabf14c5291bdfd6897ed22d69c69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе открылись избирательные участки. Регионы выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики.Голосование будет проходить в течение трех дней. В республике изберут депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирают новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата.В Крыму зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медицинских учреждениях и следственном изоляторе. В Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков.Кроме того, образованы четыре экстерриториальных участка, на которых крымские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогли проголосовать досрочно.На всех участках, а также в территориальных комиссиях, будут работать средства видеофиксации. Следить за ходом голосования будут наблюдатели от политических партий и Общественной палаты республики.С 6 по 8 сентября этого года в России проходят очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая избрание депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый день голосования в России: как он пройдет в КрымуПодделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в ГоссоветСамая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, выборы, политика, общество, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), заксобрание севастополя, выборы в крыму и севастополе, единый день голосования - 2024