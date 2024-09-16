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Дама с собачкой и писатель: памятник в самом центре Ялты

Дама с собачкой и писатель: памятник в самом центре Ялты - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Дама с собачкой и писатель: памятник в самом центре Ялты

В центре набережной Ялты в 2004 году появился памятник писателю и его произведению, неотрывно связанному с этим городом Южного берега Крыма. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T07:03

2024-09-16T07:03

2024-09-16T07:03

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В центре набережной Ялты в 2004 году появился памятник писателю и его произведению, неотрывно связанному с этим городом Южного берега Крыма.Антон Чехов в 1898 году начал жить в городе у моря, надеясь вылечить туберкулез, и прожил здесь пять лет. Рассказ "Дама с собачкой" он опубликовал в 1899 году. Историки считают, что события в рассказе тесно перекликаются с реальной историей встречи Чехова со своей будущей женой Ольгой Книппер.Действие произведения происходит в Ялте. Это история курортного романа москвича и жены чиновника из Санкт-Петербурга. Романа, начавшегося из скуки, и идущего вроде бы в никуда.Бронзовый памятник, открытый к столетию классика русской литературы – это композиция из трех статуй. Дама – с зонтиком, защищающем от солнца. Рядом с ней собачка – модный в те годы, да и сейчас, шпиц. И, собственно, сам писатель, изображенный без пенсне, поэтому иногда не узнаваемый и принимаемый за одного из главных героев рассказа. Автор наблюдает за своими героями, облокотившись на перила набережной. Их скульпторы братья Паршины сделали точно такими же, какие ограждали ялтинскую набережную улицу в начале ХХ века.Интересно, что памятники Даме с собачкой есть и в Геленджике, и даже в Астрахани. Но это точно не чеховские героини.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, памятники крыма, инфографика