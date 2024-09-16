https://crimea.ria.ru/20240916/dama-s-sobachkoy-i-pisatel-pamyatnik-v-samom-tsentre-yalty-1140326349.html
Дама с собачкой и писатель: памятник в самом центре Ялты
Дама с собачкой и писатель: памятник в самом центре Ялты - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Дама с собачкой и писатель: памятник в самом центре Ялты
В центре набережной Ялты в 2004 году появился памятник писателю и его произведению, неотрывно связанному с этим городом Южного берега Крыма. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T07:03
2024-09-16T07:03
2024-09-16T07:03
инфографика
крым
ялта
памятники крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111278/39/1112783993_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_fdde7afafd0469ca28c77733a95e2448.jpg
В центре набережной Ялты в 2004 году появился памятник писателю и его произведению, неотрывно связанному с этим городом Южного берега Крыма.Антон Чехов в 1898 году начал жить в городе у моря, надеясь вылечить туберкулез, и прожил здесь пять лет. Рассказ "Дама с собачкой" он опубликовал в 1899 году. Историки считают, что события в рассказе тесно перекликаются с реальной историей встречи Чехова со своей будущей женой Ольгой Книппер.Действие произведения происходит в Ялте. Это история курортного романа москвича и жены чиновника из Санкт-Петербурга. Романа, начавшегося из скуки, и идущего вроде бы в никуда.Бронзовый памятник, открытый к столетию классика русской литературы – это композиция из трех статуй. Дама – с зонтиком, защищающем от солнца. Рядом с ней собачка – модный в те годы, да и сейчас, шпиц. И, собственно, сам писатель, изображенный без пенсне, поэтому иногда не узнаваемый и принимаемый за одного из главных героев рассказа. Автор наблюдает за своими героями, облокотившись на перила набережной. Их скульпторы братья Паршины сделали точно такими же, какие ограждали ялтинскую набережную улицу в начале ХХ века.Интересно, что памятники Даме с собачкой есть и в Геленджике, и даже в Астрахани. Но это точно не чеховские героини.
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111278/39/1112783993_272:0:2449:1633_1920x0_80_0_0_14cdcc5730cd93b89555a9d1a226e8c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, памятники крыма, инфографика
Дама с собачкой и писатель: памятник в самом центре Ялты
В центре Ялты 20 лет назад открыли памятник героям чеховского рассказа "Дама с собачкой"
В центре набережной Ялты в 2004 году появился памятник писателю и его произведению, неотрывно связанному с этим городом Южного берега Крыма.
Антон Чехов в 1898 году начал жить в городе у моря, надеясь вылечить туберкулез, и прожил здесь пять лет. Рассказ "Дама с собачкой" он опубликовал в 1899 году. Историки считают, что события в рассказе тесно перекликаются с реальной историей встречи Чехова со своей будущей женой Ольгой Книппер.
Действие произведения происходит в Ялте. Это история курортного романа москвича и жены чиновника из Санкт-Петербурга. Романа, начавшегося из скуки, и идущего вроде бы в никуда.
Бронзовый памятник, открытый к столетию классика русской литературы – это композиция из трех статуй. Дама – с зонтиком, защищающем от солнца. Рядом с ней собачка – модный в те годы, да и сейчас, шпиц. И, собственно, сам писатель, изображенный без пенсне, поэтому иногда не узнаваемый и принимаемый за одного из главных героев рассказа. Автор наблюдает за своими героями, облокотившись на перила набережной. Их скульпторы братья Паршины сделали точно такими же, какие ограждали ялтинскую набережную улицу в начале ХХ века.
Интересно, что памятники Даме с собачкой есть и в Геленджике, и даже в Астрахани. Но это точно не чеховские героини.