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На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны
На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны - РИА Новости Крым, 15.09.2024
На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны
При проведении несанкционированных работ частным лицом была повреждена кабельная линия 102 ПЭС Минобороны РФ на Фиоленте в Крыму. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T18:57
2024-09-15T19:21
севастополь
севастопольэнерго
новости
министерство обороны рф
электричество
электроэнергия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. При проведении несанкционированных работ частным лицом была повреждена кабельная линия 102 ПЭС Минобороны РФ на Фиоленте в Крыму. Об этом сообщается на официальном портале Правительства Севастополя.Место повреждения восстановлено. Но на данный момент на кабельной линии обнаружено еще два порыва, уточнили в Правительстве города.Ситуацию контролирует первый заместитель губернатора Алексей Парикин, подчеркнули в Правительстве региона. И уточнили, что ориентировочное время завершения работ – 22:00.Телефоны аварийно-диспетчерской службы ФГУП 102 ПЭС Минобороны РФ: +7 (978) 946-21-49, +7 (8692) 54-46-66, +7(8692)54-19-81.Утром в воскресенье Белогорск и восемь поселков остались без света из-за аварии.Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, севастопольэнерго, новости, министерство обороны рф, электричество, электроэнергия, происшествия
На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны

На Фиоленте в Крыму отключили электричество из-за повреждения кабельной линии Минобороны

18:57 15.09.2024 (обновлено: 19:21 15.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. При проведении несанкционированных работ частным лицом была повреждена кабельная линия 102 ПЭС Минобороны РФ на Фиоленте в Крыму. Об этом сообщается на официальном портале Правительства Севастополя.
Место повреждения восстановлено. Но на данный момент на кабельной линии обнаружено еще два порыва, уточнили в Правительстве города.
"Для ликвидации последствий этих двух порывов на место аварии по поручению губернатора Михаила Развожаева Правительство Севастополя направило свою дополнительную технику и подключило специалистов Севастопольэнерго в помощь 102 ПЭС", – сказано в сообщении.
Ситуацию контролирует первый заместитель губернатора Алексей Парикин, подчеркнули в Правительстве региона. И уточнили, что ориентировочное время завершения работ – 22:00.
Телефоны аварийно-диспетчерской службы ФГУП 102 ПЭС Минобороны РФ: +7 (978) 946-21-49, +7 (8692) 54-46-66, +7(8692)54-19-81.
Утром в воскресенье Белогорск и восемь поселков остались без света из-за аварии.
Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольСевастопольэнергоНовостиМинистерство обороны РФЭлектричествоЭлектроэнергияПроисшествия
 
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