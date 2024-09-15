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Белогорск и восемь поселков остались без света

Белогорск и восемь поселков остались без света - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Белогорск и восемь поселков остались без света

Часть абонентов в Белогорске и восьми поселках района в воскресенье остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T09:40

2024-09-15T09:40

2024-09-15T09:41

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов в Белогорске и восьми поселках района в воскресенье остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

белогорск

белогорский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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