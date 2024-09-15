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Белогорск и восемь поселков остались без света - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Белогорск и восемь поселков остались без света
Белогорск и восемь поселков остались без света - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Белогорск и восемь поселков остались без света
Часть абонентов в Белогорске и восьми поселках района в воскресенье остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов в Белогорске и восьми поселках района в воскресенье остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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РИА Новости Крым
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Белогорск и восемь поселков остались без света

Часть абонентов в Белогорске и восьми поселках в Крыму остались без света из-за аварии

09:40 15.09.2024 (обновлено: 09:41 15.09.2024)
 
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ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов в Белогорске и восьми поселках района в воскресенье остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в электросети. Населенные пункты: г. Белогорск (частично), с. Александровка (частично), с. Ульяновка, с. Криничное, с. Алексеевка, с. Головановка, с. Красноселовка, с. Пчелиное, с. Карасевка", – сказано в сообщении.

По данным предприятия, на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.
Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.
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ГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаБелогорскБелогорский районЭлектроэнергияЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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