https://crimea.ria.ru/20240915/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-k-vecheru-voskresenya-1140360991.html

Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья

Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья

К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 57 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T20:02

2024-09-15T20:02

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ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 57 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с утра воскресенья. По состоянию на 09:00 проезда со стороны Тамани ждали 80 авто, со стороны Керчи проезд был свободен. К полудню проезда через крымский мост ожидали более 350 машин. К 15 часам в очереди было более 700 автомобилей.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-poleznye-sovety-1139688318.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край