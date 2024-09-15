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Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья
Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 57 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T20:02
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 57 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с утра воскресенья. По состоянию на 09:00 проезда со стороны Тамани ждали 80 авто, со стороны Керчи проезд был свободен. К полудню проезда через крымский мост ожидали более 350 машин. К 15 часам в очереди было более 700 автомобилей.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-poleznye-sovety-1139688318.html
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керчь
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья

Перед Крымским мостом в очереди 57 авто со стороны Керчи

20:02 15.09.2024 (обновлено: 20:04 15.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 57 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 20:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 57 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с утра воскресенья. По состоянию на 09:00 проезда со стороны Тамани ждали 80 авто, со стороны Керчи проезд был свободен. К полудню проезда через крымский мост ожидали более 350 машин. К 15 часам в очереди было более 700 автомобилей.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
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