https://crimea.ria.ru/20240915/osvobozhdal-krym-i-bral-berlin-veteran-otmetil-102-y-den-rozhdeniya-1140361282.html

Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения

Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил ветерана из Великого Новгорода Александра Петровича Попова, которому сегодня исполнилось 102 года. Об этом он... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T20:24

2024-09-15T20:24

2024-09-15T20:26

севастополь

керчь

кубань

михаил развожаев

великая отечественная война

история

берлин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил ветерана из Великого Новгорода Александра Петровича Попова, которому сегодня исполнилось 102 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ветеран освобождал Польшу и дошел до Берлина – участвовал в Берлинской операции в должности командира танковой роты. С 1968 года он живет в Великом Новгороде, ему присвоено звание почетного гражданина города."Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор активно участвует в патриотических мероприятиях, рассказывает детям и студентам о фронтовой юности. В 2019 году мы встречались с ним в Севастополе", – вспоминает Развожаев.По просьбе севастопольских властей губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил Александру Петровичу Попову памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков".В июле отметил 99-летие ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, который проживает в Севастополе. В начале войны он сумел сбежать из эшелона с людьми, которых фашисты угоняли в Германию, присоединился к действующей армии и воевал до тех пор, пока не получил ранение при освобождении Польши. В 2014 году война вновь застала его в Горловке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войныНагражденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и СевастопольВ одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, керчь, кубань, михаил развожаев, великая отечественная война, история, берлин