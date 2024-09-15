Рейтинг@Mail.ru
Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240915/osvobozhdal-krym-i-bral-berlin-veteran-otmetil-102-y-den-rozhdeniya-1140361282.html
Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения
Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил ветерана из Великого Новгорода Александра Петровича Попова, которому сегодня исполнилось 102 года. Об этом он... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T20:24
2024-09-15T20:26
севастополь
керчь
кубань
михаил развожаев
великая отечественная война
история
берлин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140362179_0:0:1195:672_1920x0_80_0_0_3c00e39ef655f35718653406424bb926.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил ветерана из Великого Новгорода Александра Петровича Попова, которому сегодня исполнилось 102 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ветеран освобождал Польшу и дошел до Берлина – участвовал в Берлинской операции в должности командира танковой роты. С 1968 года он живет в Великом Новгороде, ему присвоено звание почетного гражданина города."Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор активно участвует в патриотических мероприятиях, рассказывает детям и студентам о фронтовой юности. В 2019 году мы встречались с ним в Севастополе", – вспоминает Развожаев.По просьбе севастопольских властей губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил Александру Петровичу Попову памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков".В июле отметил 99-летие ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, который проживает в Севастополе. В начале войны он сумел сбежать из эшелона с людьми, которых фашисты угоняли в Германию, присоединился к действующей армии и воевал до тех пор, пока не получил ранение при освобождении Польши. В 2014 году война вновь застала его в Горловке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войныНагражденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и СевастопольВ одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе
севастополь
керчь
кубань
берлин
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140362179_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_77b8aa5e1001b47afbd761f1166b9c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, керчь, кубань, михаил развожаев, великая отечественная война, история, берлин
Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения

Ветерану-освободителю Севастополя Александру Попову исполнилось 102 года

20:24 15.09.2024 (обновлено: 20:26 15.09.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВетеран-освободитель Севастополя отметил свой 102-й день рождения
Ветеран-освободитель Севастополя отметил свой 102-й день рождения
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил ветерана из Великого Новгорода Александра Петровича Попова, которому сегодня исполнилось 102 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Александр Петрович был одним из освободителей Севастополя, Керчи и Кубани. Возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь", – рассказал губернатор.

Ветеран освобождал Польшу и дошел до Берлина – участвовал в Берлинской операции в должности командира танковой роты. С 1968 года он живет в Великом Новгороде, ему присвоено звание почетного гражданина города.
"Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор активно участвует в патриотических мероприятиях, рассказывает детям и студентам о фронтовой юности. В 2019 году мы встречались с ним в Севастополе", – вспоминает Развожаев.
По просьбе севастопольских властей губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил Александру Петровичу Попову памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков".
В июле отметил 99-летие ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, который проживает в Севастополе. В начале войны он сумел сбежать из эшелона с людьми, которых фашисты угоняли в Германию, присоединился к действующей армии и воевал до тех пор, пока не получил ранение при освобождении Польши. В 2014 году война вновь застала его в Горловке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и Севастополь
В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе
 
СевастопольКерчьКубаньМихаил РазвожаевВеликая Отечественная войнаИсторияБерлин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Для тушения огня под Симферополем увеличено количество пожарных и техники
21:31Главное за день: 15 сентября
20:48Часть экомаршрутов в Крыму откроют для посещения: где сохранят запрет
20:24Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения
20:02Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья
19:42Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под Симферополем
19:15Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:57На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны
18:30Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
18:10В крымской степи проведут учебные стрельбы
17:46Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно
17:35Черная кошка не решилась перебежать дорогу кортежу Путина – видео
17:05Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
16:43В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
16:13Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
16:07Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури
15:31Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось
15:22Под Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома
15:10Алюминиевый завод горит в ЛНР
15:01Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
Лента новостейМолния