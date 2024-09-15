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Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения
Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил ветерана из Великого Новгорода Александра Петровича Попова, которому сегодня исполнилось 102 года. Об этом он... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T20:24
2024-09-15T20:24
2024-09-15T20:26
севастополь
керчь
кубань
михаил развожаев
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил ветерана из Великого Новгорода Александра Петровича Попова, которому сегодня исполнилось 102 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ветеран освобождал Польшу и дошел до Берлина – участвовал в Берлинской операции в должности командира танковой роты. С 1968 года он живет в Великом Новгороде, ему присвоено звание почетного гражданина города."Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор активно участвует в патриотических мероприятиях, рассказывает детям и студентам о фронтовой юности. В 2019 году мы встречались с ним в Севастополе", – вспоминает Развожаев.По просьбе севастопольских властей губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил Александру Петровичу Попову памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков".В июле отметил 99-летие ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, который проживает в Севастополе. В начале войны он сумел сбежать из эшелона с людьми, которых фашисты угоняли в Германию, присоединился к действующей армии и воевал до тех пор, пока не получил ранение при освобождении Польши. В 2014 году война вновь застала его в Горловке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войныНагражденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и СевастопольВ одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе
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севастополь, керчь, кубань, михаил развожаев, великая отечественная война, история, берлин
Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения
Ветерану-освободителю Севастополя Александру Попову исполнилось 102 года
20:24 15.09.2024 (обновлено: 20:26 15.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил ветерана из Великого Новгорода Александра Петровича Попова, которому сегодня исполнилось 102 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Александр Петрович был одним из освободителей Севастополя, Керчи и Кубани. Возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь", – рассказал губернатор.
Ветеран освобождал Польшу и дошел до Берлина – участвовал в Берлинской операции в должности командира танковой роты. С 1968 года он живет в Великом Новгороде, ему присвоено звание почетного гражданина города.
"Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор активно участвует в патриотических мероприятиях, рассказывает детям и студентам о фронтовой юности. В 2019 году мы встречались с ним в Севастополе", – вспоминает Развожаев.
По просьбе севастопольских властей губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил Александру Петровичу Попову памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков".
В июле отметил 99-летие ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха
, который проживает в Севастополе. В начале войны он сумел сбежать из эшелона с людьми, которых фашисты угоняли в Германию, присоединился к действующей армии и воевал до тех пор, пока не получил ранение при освобождении Польши. В 2014 году война вновь застала его в Горловке.
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