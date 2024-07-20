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Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет
Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет
Свой 99 день рождения отмечает в субботу ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T11:49
2024-07-20T11:49
севастополь
михаил развожаев
ветераны
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великая отечественная война
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Свой 99 день рождения отмечает в субботу ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Михаил Степанович встретил войну совсем юным, сумел сбежать из эшелона пленных, которых фашисты хотели угнать в Германию, был партизаном, сражался в составе 878 стрелкового полка и 290 стрелковой дивизии. Получил серьезное ранение в боях в Польше. А в 2014 году война вновь застала его в Горловке.Ветеран живет в Севастополе с 2014 года. В город-герой он переехал к своей дочери.В своем почетном возрасте ветеран продолжает выступать перед школьниками и принимать участие в праздновании Дня Победы.
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севастополь, михаил развожаев, ветераны, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, новости крыма
Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет

Ветерану из Севастополя Михаилу Латохе исполнилось 99 лет

11:49 20.07.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка"
В Севастополе стартовала всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Свой 99 день рождения отмечает в субботу ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Михаил Степанович встретил войну совсем юным, сумел сбежать из эшелона пленных, которых фашисты хотели угнать в Германию, был партизаном, сражался в составе 878 стрелкового полка и 290 стрелковой дивизии. Получил серьезное ранение в боях в Польше. А в 2014 году война вновь застала его в Горловке.
Ветеран живет в Севастополе с 2014 года. В город-герой он переехал к своей дочери.

"Когда начались обстрелы Донбасса, Михаил Степанович не мог остаться в стороне, выступал на митингах против фашизма на Украине. После того, как в 2014 году в его дом попали осколки украинских снарядов, переехал в Севастополь, к дочери", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

В своем почетном возрасте ветеран продолжает выступать перед школьниками и принимать участие в праздновании Дня Победы.
"Михаил Степанович стал одним из авторов послания будущим поколениям — капсулу с этим посланием мы заложили в этом году у монумента "Штык и Парус". Он человек невероятной силы духа, настоящий пример мужества, верности и любви к своему Отечеству. Тот, на кого сегодня равняется нынешнее поколение героев!" - написал Развожаев.
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха - РИА Новости, 1920, 24.04.2018
24 апреля 2018, 18:08
Партизаны, диверсанты и антифашисты: военный путь Михаила Латохи
 
СевастопольМихаил РазвожаевВетераныКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаОбществоНовости Крыма
 
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