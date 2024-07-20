https://crimea.ria.ru/20240720/on-srazhalsya-s-fashizmom-dvazhdy-veteranu-iz-sevastopolya-99-let-1139007898.html

Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет

Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет

Свой 99 день рождения отмечает в субботу ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T11:49

2024-07-20T11:49

2024-07-20T11:49

севастополь

михаил развожаев

ветераны

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Свой 99 день рождения отмечает в субботу ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Михаил Степанович встретил войну совсем юным, сумел сбежать из эшелона пленных, которых фашисты хотели угнать в Германию, был партизаном, сражался в составе 878 стрелкового полка и 290 стрелковой дивизии. Получил серьезное ранение в боях в Польше. А в 2014 году война вновь застала его в Горловке.Ветеран живет в Севастополе с 2014 года. В город-герой он переехал к своей дочери.В своем почетном возрасте ветеран продолжает выступать перед школьниками и принимать участие в праздновании Дня Победы.

https://crimea.ria.ru/20180424/1114303661.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, ветераны, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, новости крыма