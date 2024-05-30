https://crimea.ria.ru/20240530/nagrazhdennyy-putinym-100-letniy-veteran-zaschischal-krym-i-sevastopol-1137736310.html
Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и Севастополь
Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и Севастополь
Ветеран Ибрагим-Паша Султанович Садыков из Дагестана, которому президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России, защищал во время Великой... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T19:41
2024-05-30T19:41
2024-05-30T19:41
владимир путин (политик)
ибрагим-паша садыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Ветеран Ибрагим-Паша Султанович Садыков из Дагестана, которому президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России, защищал во время Великой Отечественной войны Крым и Севастополь. Информация об этом размещена на сайте администрации внутригородского района "Ленинский район" города Махачкалы и в местных СМИ.Ибрагим-Паша Султанович Садыков родился 12 января 1924 года в Дагестане. В 1941 году он отправился добровольцем на фронт. Изначально мужчина отправился в Туапсе, затем в учебную часть Армавира после чего ушел воевать под Ростов-на-Дону. В 1942 году участвовал в Сталинградской битве. Был ранен.В местных СМИ имеется информация, что после лечения в госпитале Ибрам-Паша в составе стрелковой дивизии воевал за Севастополь, а далее оказался в Керчи.Местным журналистам ветеран рассказывал, как они ночью атаковали Керчь на десантных катерах. Он вспоминал, что от города практически ничего не осталось. В боях за Керчь он был снова ранен.Раненых на барже отправили под Севастополь. По пути противник атаковал их с воздуха. Большинство раненых погибли. Садыков оказался в числе спасенных сопровождающими катерами. Бойцов доставили в Севастополь, а оттуда в госпиталь в Армавир.Получив третью группу инвалидности, Садыков вернулся к себе на родину.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды РоссииВ одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к ПобедеС вами вся страна: Путин назвал героями всех участников СВО
https://crimea.ria.ru/20240530/mne-100-let---ya-molodoy---stoletniy-veteran-poluchil-zvezdu-geroya-1137732624.html
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владимир путин (политик), ибрагим-паша садыков, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, крым, севастополь, новости, общество, дагестан, махачкала
Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и Севастополь
Награжденный Путиным звездой Героя России 100-летний ветеран из Дагестана воевал в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым.
Ветеран Ибрагим-Паша Султанович Садыков из Дагестана, которому президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России
, защищал во время Великой Отечественной войны Крым и Севастополь. Информация об этом размещена на сайте администрации внутригородского района "Ленинский район" города Махачкалы и в местных СМИ.
Ибрагим-Паша Султанович Садыков родился 12 января 1924 года в Дагестане. В 1941 году он отправился добровольцем на фронт. Изначально мужчина отправился в Туапсе, затем в учебную часть Армавира после чего ушел воевать под Ростов-на-Дону. В 1942 году участвовал в Сталинградской битве. Был ранен.
В местных СМИ имеется информация, что после лечения в госпитале Ибрам-Паша в составе стрелковой дивизии воевал за Севастополь, а далее оказался в Керчи.
"После лечения в составе стрелковой дивизии атаковал на десантных катерах вражеские позиции в Керчи", - говорится на сайте администрации.
Местным журналистам ветеран рассказывал, как они ночью атаковали Керчь на десантных катерах. Он вспоминал, что от города практически ничего не осталось. В боях за Керчь он был снова ранен.
Раненых на барже отправили под Севастополь. По пути противник атаковал их с воздуха. Большинство раненых погибли. Садыков оказался в числе спасенных сопровождающими катерами. Бойцов доставили в Севастополь, а оттуда в госпиталь в Армавир.
Получив третью группу инвалидности, Садыков вернулся к себе на родину.
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