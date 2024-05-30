https://crimea.ria.ru/20240530/mne-100-let---ya-molodoy---stoletniy-veteran-poluchil-zvezdu-geroya-1137732624.html

"Мне 100 лет - я молодой" - столетний ветеран получил звезду Героя

"Мне 100 лет - я молодой" - столетний ветеран получил звезду Героя - РИА Новости Крым, 30.05.2024

"Мне 100 лет - я молодой" - столетний ветеран получил звезду Героя

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T17:27

2024-05-30T17:27

2024-05-30T17:30

владимир путин (политик)

великая отечественная война

новости

кремль

россия

награды

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову.Он сообщил, что в годы Великой Отечественной войны служил командиром отделения автоматчиков, прошел всю войну - с 1941 по 1945 год. Геройский подвиг, за который получил награду только сейчас, совершил 24 февраля 1945 года. После начала спецоперации на Украине Садыков просил, чтобы его отправили в зону СВО."Я написал письмо министру обороны Российской Федерации - я автоматчик с 1941 по 1945 год, я на фронтах был - меня направить на Украину на войну, защищать Россию. Он мое заявление направил махачкалинскому комиссару. Комиссар мне отвечает: "Ибрагим -Паша, мы только берем до 60 лет, а тебе сто", - рассказал Садыков.При этом он выразил уверенность в победе России в украинском конфликте: "Победа на Украине ваша. Вы - победитель", - сказал ветеран, обращаясь к президенту РФ.Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле принимает участие в церемонии вручения высших государственных наград РФ, сообщает пресс-служба Кремля.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к ПобедеС вами вся страна: Путин назвал героями всех участников СВОВ Симферополе открылась выставка картин ветерана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), великая отечественная война, новости, кремль, россия, награды, общество