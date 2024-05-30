https://crimea.ria.ru/20240530/prezident-vladimir-putin-vruchil-vysshie-gosudarstvennye-nagrady-rossii-1137734418.html

Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды России

Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды России - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды России

Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации военнослужащим, космонавтам и ветерану Великой Отечественной войны. Также вручены другие государственные РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T18:40

2024-05-30T18:40

2024-05-30T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации военнослужащим, космонавтам и ветерану Великой Отечественной войны. Также вручены другие государственные награды.Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ присвоено подполковнику Александру Евтудию, младшему сержанту Альберту Зайнулину, младшему лейтенанту Анатолию Иванову, капитану Николаю Соколову, старшему лейтенанту Чулдун оол Чалыму.За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС, звание Героя РФ и почетное звание летчик-космонавт РФ присвоено космонавту-испытателю Анне Кикиной. Аналогичной награды удостоены космонавты-испытатели Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны звание Героя РФ присвоено ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову.Кроме того, присвоены звания Героев труда. Его удостоилась председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко за особые трудовые заслуги перед государством и нардом. За особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу звание Героя труда присвоено народному художнику СССР, академику Российской академии художеств Александру Шилову.Звание Мать-героиня присвоено за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание Ольге Верпаковской, матери 14 детей из Тверской области.Орденом за заслуги перед Отечеством I степени награждены президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Виннер за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин за большой вклад в развитие российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.Аналогичным орденом награжден мэр столицы России Сергей Собянин за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы.Орденом За заслуги перед Отечеством II степени награжден директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев за большие заслуги перед государством, активную деятельность в области культуры, искусства, спорта, укрепления экономического и оборонного потенциала РФ.Аналогичная награда вручена генеральному директору государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елене Гагариной, президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвли, заместителю директора национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Владимиру Подзолкову, бывшему министру энергетики РФ Николаю Шульгинову.Орденом За заслуги перед Отечеством IV степени награжден генеральный директор, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев, конструктор, заместитель генерального директора компании "Вертолеты России" Михаил Короткевич, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин, Народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.Орденом Александра Невского награждены президент Музея-заповедника "Музей мирового океана" Светлана Сивкова из Калининградской области, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, президент федерации шахмат России Андрей Филатов.Орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга награждены губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подполковник войск Национальной гвардии РФ Виктор Дмитриев, заведующая отделением Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук.Орденом Почета за большой вклад в реализацию общегосударственных задач, патриотическое воспитание молодежи, развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества и многолетнюю добросовестную работу награждены бывший заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.Также вручены награды орден Дружбы и орден За заслуги в культуре и искусстве.Орден Дружбы получил и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал."Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется многонациональный народ России. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины, ее интересов - залог всех наших побед, всей России и каждого из нас", - сказал Путин по завершению церемонии награждения.Читайте таже на РИА Новости Крым:За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВОПутин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

https://crimea.ria.ru/20240530/mne-100-let---ya-molodoy---stoletniy-veteran-poluchil-zvezdu-geroya-1137732624.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, награды, общество