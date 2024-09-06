https://crimea.ria.ru/20240906/kak-prokhodyat-vybory-v-krymu---fotoreportazh-1140171763.html

Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж

Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж

В Республике Крым в этом году проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы в 11 городах, четырех городских поселениях РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T12:49

2024-09-06T12:49

2024-09-06T12:50

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единый день голосования - 2024

выборы в крыму и севастополе

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В Республике Крым в этом году проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная. Как голосуют на полуострове - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг распространяет новый фейк о выборах в КрымуЗлоумышленники создали фейковый сайт Избиркома КрымаВ Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы

https://crimea.ria.ru/20240906/edinyy-den-golosovaniya-2024-kogda-sostoitsya-i-kogo-izbirayut-1140150966.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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