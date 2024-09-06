Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж

В Крыму проходят выборы - фоторепортаж
С 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний.
С 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний.
В Крыму проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы.
В Крыму проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы.
В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей.
В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей.
Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия.
Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия.
Участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Кроме того, для удобства избирателей определены порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях.
Кроме того, для удобства избирателей определены порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях.
Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.
Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.
Следить за ходом голосования будут тысячи наблюдателей от политических партий и Общественной палаты республики.
Следить за ходом голосования будут тысячи наблюдателей от политических партий и Общественной палаты республики.
В Керчи в пятницу утром открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах.
В Керчи в пятницу утром открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах.
В Севастополе проходят выборы депутатов в Законодательное собрание. Борьба идет за 24 мандата.
В Севастополе проходят выборы депутатов в Законодательное собрание. Борьба идет за 24 мандата.
Первый день голосования в Феодосии стартовал без происшествий, в округе открылись все 47 избирательных участков.
Первый день голосования в Феодосии стартовал без происшествий, в округе открылись все 47 избирательных участков.
С 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний.
В Крыму проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы.
В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей.
Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия.
Участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Кроме того, для удобства избирателей определены порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях.
Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.
Следить за ходом голосования будут тысячи наблюдателей от политических партий и Общественной палаты республики.
В Керчи в пятницу утром открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах.
В Севастополе проходят выборы депутатов в Законодательное собрание. Борьба идет за 24 мандата.
Первый день голосования в Феодосии стартовал без происшествий, в округе открылись все 47 избирательных участков.