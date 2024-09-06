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Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240906/kak-prokhodyat-vybory-v-krymu---fotoreportazh-1140171763.html
Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж
Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж
В Республике Крым в этом году проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы в 11 городах, четырех городских поселениях РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T12:49
2024-09-06T12:50
фотоленты
фото
выборы
крым
единый день голосования - 2024
выборы в крыму и севастополе
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В Республике Крым в этом году проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная. Как голосуют на полуострове - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг распространяет новый фейк о выборах в КрымуЗлоумышленники создали фейковый сайт Избиркома КрымаВ Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы
https://crimea.ria.ru/20240906/edinyy-den-golosovaniya-2024-kogda-sostoitsya-i-kogo-izbirayut-1140150966.html
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РИА Новости Крым
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фото, выборы, крым, единый день голосования - 2024, выборы в крыму и севастополе
Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж

В Крыму проходят выборы - фоторепортаж

12:49 06.09.2024 (обновлено: 12:50 06.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму 6 сентября 2024 года
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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В Республике Крым в этом году проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.
В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная. Как голосуют на полуострове - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
1 из 11

С 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
2 из 11

В Крыму проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
3 из 11

В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
4 из 11

Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
5 из 11

Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Кроме того, для удобства избирателей определены порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
6 из 11

Кроме того, для удобства избирателей определены порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
7 из 11

Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Следить за ходом голосования будут тысячи наблюдателей от политических партий и Общественной палаты республики.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
8 из 11

Следить за ходом голосования будут тысячи наблюдателей от политических партий и Общественной палаты республики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Керчи в пятницу утром открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
9 из 11

В Керчи в пятницу утром открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Севастополе проходят выборы депутатов в Законодательное собрание. Борьба идет за 24 мандата.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
10 из 11

В Севастополе проходят выборы депутатов в Законодательное собрание. Борьба идет за 24 мандата.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Первый день голосования в Феодосии стартовал без происшествий, в округе открылись все 47 избирательных участков.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
11 из 11

Первый день голосования в Феодосии стартовал без происшествий, в округе открылись все 47 избирательных участков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 11

С 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 11

В Крыму проходит 265 избирательных кампаний – в Государственный совет и представительные органы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 11

В республике зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 11

Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 11

Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 11

Кроме того, для удобства избирателей определены порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 11

Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 11

Следить за ходом голосования будут тысячи наблюдателей от политических партий и Общественной палаты республики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 11

В Керчи в пятницу утром открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 11

В Севастополе проходят выборы депутатов в Законодательное собрание. Борьба идет за 24 мандата.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 11

Первый день голосования в Феодосии стартовал без происшествий, в округе открылись все 47 избирательных участков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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