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Более 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму
Более 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Более 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму
В Крыму стартовало голосование на выборах в парламент республики и местные советы. Все участки открылись вовремя, за ходом голосования следят более шести тысяч... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T08:49
2024-09-06T08:49
2024-09-06T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Крыму стартовало голосование на выборах в парламент республики и местные советы. Все участки открылись вовремя, за ходом голосования следят более шести тысяч наблюдателей. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев.8 сентября голосование будет проходить еще на 31-м избирательном участке, образованном в местах временного пребывания граждан, добавил он.На 251 участке применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По словам Малышева, за час до начала голосования все КОИБ были протестированы и приступили к работе.В целях обеспечения открытости и гласности процесса все три дня на избирательных участках будут находиться наблюдатели.На всех участках, а также в помещениях 28 теризбиркомов, применяются средства видеофиксации.Всего в Крыму проходит 265 избирательных кампаний. Замещается 2979 депутатских мандатов, из них 75 - в Госсовет РК. Всего по всем видам выборов зарегистрировано 5827 кандидатов.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходят с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике состоится 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходит голосование на выборах в СимферополеВ Севастополе стартовал основной период голосования на выборахЕдиный день голосования-2024: когда состоится и кого избирают
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крым, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, выборы, политика, новости крыма, выборы в крыму и севастополе
Более 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму
На местных выборах в Крыму работают более 6 тысяч наблюдателей - Избирком
08:49 06.09.2024 (обновлено: 09:43 06.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Крыму стартовало голосование на выборах в парламент республики и местные советы. Все участки открылись вовремя, за ходом голосования следят более шести тысяч наблюдателей. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев.
"Сегодня началось голосование на выборах депутатов Государственного совета Республики Крым, городских и сельских советов третьих созывов. По состоянию на 8:00 6 сентября своевременно открыты и уже работают 1129 участков, образованный в общем порядке", - сказал глава Избиркома РК.
8 сентября голосование будет проходить еще на 31-м избирательном участке, образованном в местах временного пребывания граждан, добавил он.
На 251 участке применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По словам Малышева, за час до начала голосования все КОИБ были протестированы и приступили к работе.
В целях обеспечения открытости и гласности процесса все три дня на избирательных участках будут находиться наблюдатели.
"Всего было назначено 6166 наблюдателей: 1341 - от зарегистрированных кандидатов, 2360 - от избирательных объединений и 2465 - от Общественной палаты Республики Крым", - уточнил глава Избиркома.
На всех участках, а также в помещениях 28 теризбиркомов, применяются средства видеофиксации.
Всего в Крыму проходит 265 избирательных кампаний. Замещается 2979 депутатских мандатов, из них 75 - в Госсовет РК. Всего по всем видам выборов зарегистрировано 5827 кандидатов.
Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходят
с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике состоится 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.
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