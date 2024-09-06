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Более 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму

Более 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Более 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму

В Крыму стартовало голосование на выборах в парламент республики и местные советы. Все участки открылись вовремя, за ходом голосования следят более шести тысяч... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T08:49

2024-09-06T08:49

2024-09-06T09:43

крым

михаил малышев

избирательная комиссия республики крым

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выборы в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Крыму стартовало голосование на выборах в парламент республики и местные советы. Все участки открылись вовремя, за ходом голосования следят более шести тысяч наблюдателей. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев.8 сентября голосование будет проходить еще на 31-м избирательном участке, образованном в местах временного пребывания граждан, добавил он.На 251 участке применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По словам Малышева, за час до начала голосования все КОИБ были протестированы и приступили к работе.В целях обеспечения открытости и гласности процесса все три дня на избирательных участках будут находиться наблюдатели.На всех участках, а также в помещениях 28 теризбиркомов, применяются средства видеофиксации.Всего в Крыму проходит 265 избирательных кампаний. Замещается 2979 депутатских мандатов, из них 75 - в Госсовет РК. Всего по всем видам выборов зарегистрировано 5827 кандидатов.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходят с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике состоится 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходит голосование на выборах в СимферополеВ Севастополе стартовал основной период голосования на выборахЕдиный день голосования-2024: когда состоится и кого избирают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, выборы, политика, новости крыма, выборы в крыму и севастополе