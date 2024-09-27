https://crimea.ria.ru/20240927/pod-kerchyu-nachali-podem-ostankov-boytsov-na-voinskom-zakhoronenii-1140687499.html

Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении

Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении

В поселке Маяк под Керчью поисковики приступили к подъему останков бойцов на воинском захоронении, которое было обнаружено в середине сентября при прокладке... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T17:32

2024-09-27T17:32

2024-09-27T17:32

эксклюзивы риа новости крым

керчь

крым

новости крыма

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140688209_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_194d21317e2a81bbc002de2c66b1c461.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 – сен, РИА Новости Крым. В поселке Маяк под Керчью поисковики приступили к подъему останков бойцов на воинском захоронении, которое было обнаружено в середине сентября при прокладке водопровода. Как проходят поисковые работы и какова судьба захоронения, РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко.Недалеко от Еникальского маяка вырыта глубокая траншея для водопровода. Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли подтверждение, что на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение на 120 мест. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ.Утром 27 сентября на место прибыли поисковики из военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"."Есть документ по захоронению бойцов 242-й Таманской Краснознаменной ордена Кутузова горно-стрелковой дивизии, но это схема. Точность ее оставляет желать лучшего: очерчен Керченский полуостров, нарисованы ряд строений и прямоугольник, который является кладбищем. Но нет масштаба, поэтому говорить, что это точно оно, мы пока не можем", - рассказал Николай Шевченко.Поисковики предполагают, что здесь, по всей видимости, захоронены бойцы, которые участвовали в Керченской освободительной операции в ноябре 1943 года. Это продолжение Керченско-эльтигенской десантной операции. Сначала была высадка на Эльтигене, потом уже здесь - высадка Маяк - Глейки. Эта операция позволила освободить Керчь 11 апреля 1944 года.Когда поисковики поднимут останки, фрагменты боеприпасов, одежды, тогда и станет понятно, какой это точно период. Пока здесь не наблюдается массовое захоронение. Видны шесть одиночных могил, одна которых разрушена во время рытья траншеи под водопровод. Вести вручную работы осложняет тяжелый, пересохший из-за жары грунт. Пока с утра не пришла на помощь техника, шесть человек трудятся с помощью лопат, ножей, кисточек.Неглубоко от поверхности земли в срезе вырытой траншеи виднеется скелет человека.Боец был захоронен в экипировке - от шинели находят пуговицы. Рядом противогаз, инструменты, в том числе отвертка. Руководитель поискового объединения Николай Шевченко предполагает, что боец, вероятно, ремонтировал или обслуживал вооружение.На наличие других захоронений указывают торчащие из земли кости. Некоторые бойцы были захоронены в гробах."Либо это командиры, и подчиненные отдали им дань уважения. Либо это близкие боевые товарищи смогли организовать из каких-то подручных материалов гроб, может, из орудийных, снарядных ящиков. Восточный Крым – не лесистая территория, и в зимний период каждый кусочек древесины был на вес золота: согреться, приготовить пищу", - предполагает Николай Шевченко.Сейчас перед поисковиками стоит задача отступить от траншеи на два метра вправо и влево, обследовать этот участок. В случае обнаружения останков извлечь их для дальнейшего захоронения.Вопрос целесообразности переноса захоронения с этого участка будет рассматривать администрация Керчи.Что касается поднятых останков бойцов, то их передадут пока администрации для дальнейшего захоронения на этой же территории в новой могиле. Николай Шевченко не исключает, что имена, которые нанесены на одном из мемориалов в поселке Маяк, могут принадлежать захороненным на этом месте бойцам.Позже на помощь поисковикам приехал трактор. Удалось найти еще два захоронения. Работы по установке границ воинского захоронения и подъему останков бойцов в поселке Маяк под Керчью продолжаются.В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью после мощного шторма поисковики нашли останки 11 бойцов. Личность одного из них удалось установить по медали. После его останки передали родственникам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

керчь, крым, новости крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество