Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
На обнаруженном под Керчью воинском захоронении начали подъем останков советских бойцов
© РИА Новости КрымПод Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 – сен, РИА Новости Крым. В поселке Маяк под Керчью поисковики приступили к подъему останков бойцов на воинском захоронении, которое было обнаружено в середине сентября при прокладке водопровода. Как проходят поисковые работы и какова судьба захоронения, РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко.
Недалеко от Еникальского маяка вырыта глубокая траншея для водопровода. Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли подтверждение, что на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение на 120 мест. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ.
Утром 27 сентября на место прибыли поисковики из военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск".
© РИА Новости КрымПод Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
© РИА Новости Крым
Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
"Есть документ по захоронению бойцов 242-й Таманской Краснознаменной ордена Кутузова горно-стрелковой дивизии, но это схема. Точность ее оставляет желать лучшего: очерчен Керченский полуостров, нарисованы ряд строений и прямоугольник, который является кладбищем. Но нет масштаба, поэтому говорить, что это точно оно, мы пока не можем", - рассказал Николай Шевченко.
Поисковики предполагают, что здесь, по всей видимости, захоронены бойцы, которые участвовали в Керченской освободительной операции в ноябре 1943 года. Это продолжение Керченско-эльтигенской десантной операции. Сначала была высадка на Эльтигене, потом уже здесь - высадка Маяк - Глейки. Эта операция позволила освободить Керчь 11 апреля 1944 года.
"Войска освободили этот участок еще в ноябре. И до апреля фронт находился в районе города. А этот участок уже был оперативным тылом, это был плацдарм. Поэтому у наших военнослужащих появилась возможность захоронить своих боевых товарищей", - объясняет Николай Шевченко.
Когда поисковики поднимут останки, фрагменты боеприпасов, одежды, тогда и станет понятно, какой это точно период. Пока здесь не наблюдается массовое захоронение. Видны шесть одиночных могил, одна которых разрушена во время рытья траншеи под водопровод. Вести вручную работы осложняет тяжелый, пересохший из-за жары грунт. Пока с утра не пришла на помощь техника, шесть человек трудятся с помощью лопат, ножей, кисточек.
© РИА Новости КрымПод Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
© РИА Новости Крым
Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
Неглубоко от поверхности земли в срезе вырытой траншеи виднеется скелет человека.
"Подай мне лопату. Это сейчас срежу. Осколки в груди были, поверх него было много осколков. Правая рука отбита вообще. Патрон – латунь. Стреляные гильзы от винтовки Мосина. А это что? Он с гранатой РГД-33", - поисковик передает находки коллеге.
Боец был захоронен в экипировке - от шинели находят пуговицы. Рядом противогаз, инструменты, в том числе отвертка. Руководитель поискового объединения Николай Шевченко предполагает, что боец, вероятно, ремонтировал или обслуживал вооружение.
На наличие других захоронений указывают торчащие из земли кости. Некоторые бойцы были захоронены в гробах.
"Либо это командиры, и подчиненные отдали им дань уважения. Либо это близкие боевые товарищи смогли организовать из каких-то подручных материалов гроб, может, из орудийных, снарядных ящиков. Восточный Крым – не лесистая территория, и в зимний период каждый кусочек древесины был на вес золота: согреться, приготовить пищу", - предполагает Николай Шевченко.
© РИА Новости КрымПод Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
© РИА Новости Крым
Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
Сейчас перед поисковиками стоит задача отступить от траншеи на два метра вправо и влево, обследовать этот участок. В случае обнаружения останков извлечь их для дальнейшего захоронения.
"На данный момент предварительно принято решение установить границы, определить, что это за захоронение, произвести кадастирование участка. В дальнейшем здесь появится ограждение и памятный знак", - говорит руководитель поискового объединения.
Вопрос целесообразности переноса захоронения с этого участка будет рассматривать администрация Керчи.
"Останки военнослужащих уже ранее захоронены и беспокоить, переносить их в какое-то другое место, наверное, не следует. По морально-этическим соображениям я не вижу смысла поднимать захоронение и переносить его, если возможно сохранить в том месте, где оно находится", - считает Николай Шевченко.
Что касается поднятых останков бойцов, то их передадут пока администрации для дальнейшего захоронения на этой же территории в новой могиле. Николай Шевченко не исключает, что имена, которые нанесены на одном из мемориалов в поселке Маяк, могут принадлежать захороненным на этом месте бойцам.
Позже на помощь поисковикам приехал трактор. Удалось найти еще два захоронения. Работы по установке границ воинского захоронения и подъему останков бойцов в поселке Маяк под Керчью продолжаются.
В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью после мощного шторма поисковики нашли останки 11 бойцов. Личность одного из них удалось установить по медали. После его останки передали родственникам.
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