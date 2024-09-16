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Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище
Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище
Найденные поисковиками "Крымского Рубежа" ДОСААФ России останки трех бойцов в поселке Маяк под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище на 120 мест. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T18:45
2024-09-16T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ 16 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Найденные поисковиками "Крымского Рубежа" ДОСААФ России останки трех бойцов в поселке Маяк под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище на 120 мест. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой.Останки бойцов найдены при проведении строительных работ по прокладке водопровода, их эксгумировали 14 сентября. Рядом с ним нашли две советские металлические пуговицы: одну от шинели, другую от мундира. Находки и подтвердили, что это советские бойцы. Шинельная пуговица свидетельствует, что это, по всей видимости, поздняя осень 1943 года – Керченско-Эльтигенский десант.Командир поискового отряда обратился за помощью в администрацию Керчи."Сейчас решается вопрос по проведению срочных аварийно-спасательных работ", - пояснили РИА Новости Крым в мэрии города.В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью в начале декабря после мощного шторма поисковики наши останки 11 бойцов. Личность одного из них удалось установить по медали. После его останки передали родственникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов
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керчь, крым, память, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма, досааф
Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище

Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище на 120 мест

18:45 16.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛопата
Лопата - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 16 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Найденные поисковиками "Крымского Рубежа" ДОСААФ России останки трех бойцов в поселке Маяк под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище на 120 мест. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой.
Останки бойцов найдены при проведении строительных работ по прокладке водопровода, их эксгумировали 14 сентября. Рядом с ним нашли две советские металлические пуговицы: одну от шинели, другую от мундира. Находки и подтвердили, что это советские бойцы. Шинельная пуговица свидетельствует, что это, по всей видимости, поздняя осень 1943 года – Керченско-Эльтигенский десант.

"Место, где мы нашли останки трех бойцов, оказалось началом воинского кладбища. Мы нашли его схему: оно на 120 мест. На первом месте был захоронен не один, а два человека. То есть в каждом месте, возможно, захоронены по несколько бойцов – захороненных может быть больше 120", - рассказал Виктор Густой.

Командир поискового отряда обратился за помощью в администрацию Керчи.
"Сейчас решается вопрос по проведению срочных аварийно-спасательных работ", - пояснили РИА Новости Крым в мэрии города.
В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью в начале декабря после мощного шторма поисковики наши останки 11 бойцов. Личность одного из них удалось установить по медали. После его останки передали родственникам.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКерчьКрымПамятьИсторияКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаНовости КрымаДОСААФ
 
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