https://crimea.ria.ru/20240916/naydennye-ostanki-boytsov-pod-kerchyu-pomogli-obnaruzhit-voinskoe-kladbische-1140386976.html

Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище

Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Найденные останки бойцов под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище

Найденные поисковиками "Крымского Рубежа" ДОСААФ России останки трех бойцов в поселке Маяк под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище на 120 мест. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T18:45

2024-09-16T18:45

2024-09-16T18:45

эксклюзивы риа новости крым

керчь

крым

память

история

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

новости крыма

досааф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1d/1121279411_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3602b3c1a33fee1045318af568b140f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 16 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Найденные поисковиками "Крымского Рубежа" ДОСААФ России останки трех бойцов в поселке Маяк под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище на 120 мест. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой.Останки бойцов найдены при проведении строительных работ по прокладке водопровода, их эксгумировали 14 сентября. Рядом с ним нашли две советские металлические пуговицы: одну от шинели, другую от мундира. Находки и подтвердили, что это советские бойцы. Шинельная пуговица свидетельствует, что это, по всей видимости, поздняя осень 1943 года – Керченско-Эльтигенский десант.Командир поискового отряда обратился за помощью в администрацию Керчи."Сейчас решается вопрос по проведению срочных аварийно-спасательных работ", - пояснили РИА Новости Крым в мэрии города.В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью в начале декабря после мощного шторма поисковики наши останки 11 бойцов. Личность одного из них удалось установить по медали. После его останки передали родственникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, память, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма, досааф