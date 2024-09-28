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Гибель лидера "Хезболлы": как отреагировали на Ближнем Востоке и в Европе

Гибель лидера "Хезболлы": как отреагировали на Ближнем Востоке и в Европе - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Гибель лидера "Хезболлы": как отреагировали на Ближнем Востоке и в Европе

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в субботу официально подтвердило гибель своего лидера Хасана Насруллы, попавшего накануне под массированный удар... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T16:17

2024-09-28T16:17

2024-09-28T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в субботу официально подтвердило гибель своего лидера Хасана Насруллы, попавшего накануне под массированный удар израильских войск по Бейруту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.Также отмечается, что руководство "Хезболлы" "клянется продолжать свой джихад для противостояния врагу, поддержки Газы и Палестины, а также защиты Ливана".Палестинское движение ХАМАС назвало ликвидацию Насруллы "варварской агрессией и трусливым террористическим актом".Как отметили лидеры организации в своем заявлении, израильские власти, а также поддерживающий их Белый дом "несут ответственность за это преступление и за его опасные последствия для безопасности и стабильности всего региона".ХАМАС высказало свою полную солидарность со сторонниками "Хезболлы" и заявило, что подобные преступления "только усилят сопротивление в Палестине и Ливане"."Мы, члены движения ХАМАС, … должны возобновить нашу абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из "Хезболлы" и исламского сопротивления в Ливане, которые вместе с нашим народом и сопротивлением участвуют в битве "Потоп Аль-Аксы" на защиту мечети Аль-Акса, а также законных прав нашего народа и его стремления к свободе, независимости и самоопределению", - добавили в движении.В МИД Франции в свою очередь заявили, что ведомство "находится в контакте с властями Ливана и партнерами Франции в регионе, чтобы предотвратить дестабилизацию или разжигание конфликта".В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Предположительно, вместе с ним был ликвидирован командующий южным фронтом "Хезболлы" Али Карки.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЧто изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение ситуации в израиле, в мире, новости, цахал, ливан, политика