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Провокации ВСУ в Черном море – Сальдо оценил риски

Провокации ВСУ в Черном море – Сальдо оценил риски - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Провокации ВСУ в Черном море – Сальдо оценил риски

Украинские боевики полностью выбиты из крупных островов в дельте Днепра, российские войска вытесняют врага с левобережья Херсонской области, снижая угрозу... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T09:28

2024-09-28T09:28

2024-09-28T09:28

владимир сальдо

днепр

херсонская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

черное море

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики полностью выбиты из крупных островов в дельте Днепра, российские войска вытесняют врага с левобережья Херсонской области, снижая угрозу масштабной провокации в Черном море. Об этом в интервью РИА Новости высказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, ВСУ все еще продолжают отправлять мелкие группы на лодках по Днепру в попытках высадиться на острова. "Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", - добавил Сальдо.В начале августа этого года российские военные предотвратили прорыв украинской ДРГ к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области. По данным Минобороны, 12 из 16 боевиков были уничтожены.В апреле этого года ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.В сентябре Сальдо сообщил, что в районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от МинобороныПопытка захвата буровой установки "Крым-2" в Черном море - что известноСуд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму

днепр

херсонская область

новые регионы россии

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, днепр, херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, черное море, безопасность, новости