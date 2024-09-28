Провокации ВСУ в Черном море – Сальдо оценил риски
Вероятность крупных провокаций ВСУ в Черном море снижается – Сальдо
© Telegram Владимир ЗеленскийЛодки ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики полностью выбиты из крупных островов в дельте Днепра, российские войска вытесняют врага с левобережья Херсонской области, снижая угрозу масштабной провокации в Черном море. Об этом в интервью РИА Новости высказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности", - сказал Сальдо.
По его словам, ВСУ все еще продолжают отправлять мелкие группы на лодках по Днепру в попытках высадиться на острова.
"Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", - добавил Сальдо.
В начале августа этого года российские военные предотвратили прорыв украинской ДРГ к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области. По данным Минобороны, 12 из 16 боевиков были уничтожены.
В апреле этого года ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.
В сентябре Сальдо сообщил, что в районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы.
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