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Провокации ВСУ в Черном море – Сальдо оценил риски - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Провокации ВСУ в Черном море – Сальдо оценил риски
Провокации ВСУ в Черном море – Сальдо оценил риски - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Провокации ВСУ в Черном море – Сальдо оценил риски
Украинские боевики полностью выбиты из крупных островов в дельте Днепра, российские войска вытесняют врага с левобережья Херсонской области, снижая угрозу... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T09:28
2024-09-28T09:28
владимир сальдо
днепр
херсонская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
черное море
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики полностью выбиты из крупных островов в дельте Днепра, российские войска вытесняют врага с левобережья Херсонской области, снижая угрозу масштабной провокации в Черном море. Об этом в интервью РИА Новости высказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, ВСУ все еще продолжают отправлять мелкие группы на лодках по Днепру в попытках высадиться на острова. "Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", - добавил Сальдо.В начале августа этого года российские военные предотвратили прорыв украинской ДРГ к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области. По данным Минобороны, 12 из 16 боевиков были уничтожены.В апреле этого года ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.В сентябре Сальдо сообщил, что в районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от МинобороныПопытка захвата буровой установки "Крым-2" в Черном море - что известноСуд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму
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херсонская область
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владимир сальдо, днепр, херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, черное море, безопасность, новости
Провокации ВСУ в Черном море – Сальдо оценил риски

Вероятность крупных провокаций ВСУ в Черном море снижается – Сальдо

09:28 28.09.2024
 
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Лодки ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики полностью выбиты из крупных островов в дельте Днепра, российские войска вытесняют врага с левобережья Херсонской области, снижая угрозу масштабной провокации в Черном море. Об этом в интервью РИА Новости высказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности", - сказал Сальдо.
По его словам, ВСУ все еще продолжают отправлять мелкие группы на лодках по Днепру в попытках высадиться на острова.
"Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", - добавил Сальдо.
В начале августа этого года российские военные предотвратили прорыв украинской ДРГ к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области. По данным Минобороны, 12 из 16 боевиков были уничтожены.
В апреле этого года ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.
В сентябре Сальдо сообщил, что в районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Владимир СальдоДнепрХерсонская областьНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииЧерное мореБезопасностьНовости
 
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