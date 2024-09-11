https://crimea.ria.ru/20240911/popytka-zakhvata-burovoy-ustanovki-krym-2-v-chernom-more----chto-izvestno-1140282240.html
Попытка захвата буровой установки "Крым-2" в Черном море - что известно
Попытка захвата буровой установки "Крым-2" в Черном море - что известно - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Попытка захвата буровой установки "Крым-2" в Черном море - что известно
Российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ захватить российскую самоподъемную буровую установку "Крым-2", расположенную в акватории Черного моря. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T17:00
2024-09-11T17:00
2024-09-11T17:00
крым
обстрелы всу
атаки всу на крым
черноморнефтегаз
министерство обороны рф
происшествия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140279302_0:1390:2048:2542_1920x0_80_0_0_ce5e6a0a0f4554a869c06dc8f9a3cf01.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ захватить российскую самоподъемную буровую установку "Крым-2", расположенную в акватории Черного моря. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Атака ВСУ на буровую вышку "Крым-2"Инцидент произошел в ночь на среду. Для осуществления атаки Киев направил спецподразделения на 14 катерах.Завязался бой, в ходе которого силы Черноморского флота и российские военные, выполняющие задачи охраны и обороны буровой вышки, уничтожили морской десант противника.В Минобороны назвали эту попытку захвата вышки очередной "медийной операцией"."Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран "медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", - заключили в Минобороны.Попытки атак на буровые вышки КрымаСорванная 11 сентября попытка атаки на буровые установки в Крыму – не первая. 20 июня 2022 года украинская сторона атаковала вышки "Черноморнефтегаза". На платформах во время удара находились 109 человек, было спасено пять работников, трое из которых получили травмы. Судьба семерых человек, находившихся на платформе, была неизвестна.По информации Минобороны РФ, удар ВСУ по газодобывающим платформам осуществлялся противокорабельными ракетами и беспилотным летательным аппаратом "Байрактар-ТБ2". В ответ на украинскую атаку платформ "Черноморнефтегаза" российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по буровым: что будет дальше и чего ждать КрымуАтака ВСУ на "Черноморнефтегаз" могла обернуться катастрофой для ОдессыРоссия ударила по аэродрому у Одессы в ответ на атаку "Черноморнефтегаза"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140279302_0:1075:2048:2611_1920x0_80_0_0_6d72b351221988b18828c5d2fa5d25ee.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, обстрелы всу, атаки всу на крым, черноморнефтегаз, министерство обороны рф, происшествия, новости сво
Попытка захвата буровой установки "Крым-2" в Черном море - что известно
Попытка захвата буровой установки "Крым-2"в Черном море - что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ захватить российскую самоподъемную буровую установку "Крым-2", расположенную в акватории Черного моря. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
Атака ВСУ на буровую вышку "Крым-2"
Инцидент произошел в ночь на среду. Для осуществления атаки Киев направил спецподразделения на 14 катерах.
"Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Завязался бой, в ходе которого силы Черноморского флота и российские военные, выполняющие задачи охраны и обороны буровой вышки, уничтожили морской десант противника.
"Были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих", - добавили в ведомстве.
В Минобороны назвали эту попытку захвата вышки очередной "медийной операцией".
"Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран "медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", - заключили в Минобороны.
Попытки атак на буровые вышки Крыма
Сорванная 11 сентября попытка атаки на буровые установки в Крыму – не первая. 20 июня 2022 года украинская сторона атаковала вышки "Черноморнефтегаза"
. На платформах во время удара находились 109 человек, было спасено пять работников, трое из которых получили травмы. Судьба семерых человек, находившихся на платформе, была неизвестна.
По информации Минобороны РФ, удар ВСУ по газодобывающим платформам осуществлялся противокорабельными ракетами и беспилотным летательным аппаратом "Байрактар-ТБ2". В ответ на украинскую атаку платформ "Черноморнефтегаза" российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: