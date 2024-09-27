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Главное за день: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Главное за день: 27 сентября
Главное за день: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Главное за день: 27 сентября
17 человек, в том числе двое детей, погибли при взрыве на автозправке в Махачкале. Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T22:54
2024-09-27T22:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 17 человек, в том числе двое детей, погибли при взрыве на автозправке в Махачкале. Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. В минобороны Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе в Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие начала третьей мировой войны. Госдума РФ усложнит мигрантам получение упрощенного разрешения на временное проживание в России. Британская актриса Мэгги Смит скончалась на 89 году жизни.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в МахачкалеВзрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17.30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой. Здание АЗС разрушено. Повреждены два легковых автомобилей и грузовик. По предварительной информации, пострадали 17 человек, из них 7 погибли, в том числе двое детей.Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. За неделю армия РФ нанесла 33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", по объектам оборонного комплекса Украины, эшелону с западным вооружением и техникой, а также по арсеналам горючего и боеприпасов ВСУ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих.База НАТО на границеБаза НАТО может появиться на российско-финской границе. С таким предложением выступили в минобороны Финляндии. Разместить штаб сухопутных войск альянса хотят в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Власти Финляндии должны понимать, к каким последствиям может привести размещение базы НАТО у границы с Россией, поскольку РФ предпримет все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности, прокомментировал тему военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Предупреждение МинскаНападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что вдоль границ Белоруссии уже находятся военные стран НАТО. При этом Лукашенко уверен, что Запад опасается России и не станет начинать новую мировую войну.Закон о мигрантахМигранты смогут получить упрощенное разрешение на временное проживание в России только спустя три года брака с гражданкой или гражданином России, и получить вид на жительство после усыновления ребенка-россиянина без вступления в брак тоже только спустя три года с момента совместного проживания. О поправках к проекту закона о правовом положении мигрантов сообщил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин.Уход Мэгги СмитВ пятницу стало известно об уходе из жизни британской актрисы Мэгги Смит, наиболее известной по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. О смерти актрисы сообщил телеканал Sky News. Ей было 89 лет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, общество, в мире, россия, украина
Главное за день: 27 сентября

Главные события и заявления пятницы, 27 сентября

22:54 27.09.2024
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на АЗС в Дагестане
Взрыв на АЗС в Дагестане
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 17 человек, в том числе двое детей, погибли при взрыве на автозправке в Махачкале. Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. В минобороны Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе в Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие начала третьей мировой войны. Госдума РФ усложнит мигрантам получение упрощенного разрешения на временное проживание в России. Британская актриса Мэгги Смит скончалась на 89 году жизни.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Взрыв в Махачкале

Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17.30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой. Здание АЗС разрушено. Повреждены два легковых автомобилей и грузовик. По предварительной информации, пострадали 17 человек, из них 7 погибли, в том числе двое детей.
Взрыв на АЗС в Дагестане
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Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале

Успехи армии России

Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. За неделю армия РФ нанесла 33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", по объектам оборонного комплекса Украины, эшелону с западным вооружением и техникой, а также по арсеналам горючего и боеприпасов ВСУ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих.
Солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
16:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией

База НАТО на границе

База НАТО может появиться на российско-финской границе. С таким предложением выступили в минобороны Финляндии. Разместить штаб сухопутных войск альянса хотят в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Власти Финляндии должны понимать, к каким последствиям может привести размещение базы НАТО у границы с Россией, поскольку РФ предпримет все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности, прокомментировал тему военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Памятник императрице Марии Александровне открыли в Ливадийском дворце - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
15:02
В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне

Предупреждение Минска

Нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что вдоль границ Белоруссии уже находятся военные стран НАТО. При этом Лукашенко уверен, что Запад опасается России и не станет начинать новую мировую войну.
Подбитый БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
14:27
ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах

Закон о мигрантах

Мигранты смогут получить упрощенное разрешение на временное проживание в России только спустя три года брака с гражданкой или гражданином России, и получить вид на жительство после усыновления ребенка-россиянина без вступления в брак тоже только спустя три года с момента совместного проживания. О поправках к проекту закона о правовом положении мигрантов сообщил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Украинские пожарные
08:31
Серия мощных взрывов прогремела на Украине

Уход Мэгги Смит

В пятницу стало известно об уходе из жизни британской актрисы Мэгги Смит, наиболее известной по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. О смерти актрисы сообщил телеканал Sky News. Ей было 89 лет.
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