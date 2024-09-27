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Главное за день: 27 сентября

Главное за день: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Главное за день: 27 сентября

17 человек, в том числе двое детей, погибли при взрыве на автозправке в Махачкале. Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T22:54

2024-09-27T22:54

2024-09-27T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 17 человек, в том числе двое детей, погибли при взрыве на автозправке в Махачкале. Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. В минобороны Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе в Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие начала третьей мировой войны. Госдума РФ усложнит мигрантам получение упрощенного разрешения на временное проживание в России. Британская актриса Мэгги Смит скончалась на 89 году жизни.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в МахачкалеВзрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17.30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой. Здание АЗС разрушено. Повреждены два легковых автомобилей и грузовик. По предварительной информации, пострадали 17 человек, из них 7 погибли, в том числе двое детей.Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. За неделю армия РФ нанесла 33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", по объектам оборонного комплекса Украины, эшелону с западным вооружением и техникой, а также по арсеналам горючего и боеприпасов ВСУ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих.База НАТО на границеБаза НАТО может появиться на российско-финской границе. С таким предложением выступили в минобороны Финляндии. Разместить штаб сухопутных войск альянса хотят в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Власти Финляндии должны понимать, к каким последствиям может привести размещение базы НАТО у границы с Россией, поскольку РФ предпримет все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности, прокомментировал тему военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Предупреждение МинскаНападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что вдоль границ Белоруссии уже находятся военные стран НАТО. При этом Лукашенко уверен, что Запад опасается России и не станет начинать новую мировую войну.Закон о мигрантахМигранты смогут получить упрощенное разрешение на временное проживание в России только спустя три года брака с гражданкой или гражданином России, и получить вид на жительство после усыновления ребенка-россиянина без вступления в брак тоже только спустя три года с момента совместного проживания. О поправках к проекту закона о правовом положении мигрантов сообщил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин.Уход Мэгги СмитВ пятницу стало известно об уходе из жизни британской актрисы Мэгги Смит, наиболее известной по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. О смерти актрисы сообщил телеканал Sky News. Ей было 89 лет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240927/chislo-zhertv-snova-vyroslo---novye-dannye-po-situatsii-v-makhachkale-1140695978.html

https://crimea.ria.ru/20240927/chem-grozit-finlyandii-razmeschenie-bazy-nato-u-granits-s-rossiey-1140684720.html

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https://crimea.ria.ru/20240927/vsu-na-bronetransportere-11-raz-za-sutki-pytalis-prorvat-granitsu-rossii-1140682041.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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