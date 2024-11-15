Рейтинг@Mail.ru
Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241115/rossiya-ogranichila-eksport-v-ssha-obogaschennogo-urana-1141891768.html
Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана
Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана
Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США в ответ на санкции Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T19:01
2024-11-15T19:01
россия
сша
экспорт
политика
экономика
новости
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127694288_0:211:2896:1840_1920x0_80_0_0_88372b04f2792d557d8f8724652113d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США в ответ на санкции Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Решение принято по указанию президента России в ответ на введенные США на 2024-2027 годы ограничение и запрет с 2028 года на импорт российской урановой продукции.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана, при этом до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях.По данным Bloomberg, Россия поставляет в США примерно 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делает ее главным иностранным поставщиком для американского рынка.В российском руководстве не раз заявляли о том, что незаконные санкции не смогут разрушить экономику РФ. При этом ряд европейских политиков и экспертов признают неэффективность антироссийских рестрикций и констатируют, что они наносят серьезный ущерб европейской экономике, в первую очередь, вследствие потери российского рынка и недорогих энергоносителей из РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииРоссия ответит на американские санкции против СМИ - ПесковВ обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127694288_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_0a46e7d5dd7e17462accc82117b351bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, экспорт, политика, экономика, новости, санкции
Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США

19:01 15.11.2024
 
© РИА Новости КрымУран 238
Уран 238 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США в ответ на санкции Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", - говорится в сообщении.
Решение принято по указанию президента России в ответ на введенные США на 2024-2027 годы ограничение и запрет с 2028 года на импорт российской урановой продукции.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана, при этом до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях.
По данным Bloomberg, Россия поставляет в США примерно 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делает ее главным иностранным поставщиком для американского рынка.
В российском руководстве не раз заявляли о том, что незаконные санкции не смогут разрушить экономику РФ. При этом ряд европейских политиков и экспертов признают неэффективность антироссийских рестрикций и констатируют, что они наносят серьезный ущерб европейской экономике, в первую очередь, вследствие потери российского рынка и недорогих энергоносителей из РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции
Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков
В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США
 
РоссияСШАЭкспортПолитикаЭкономикаНовостиСанкции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке
19:01Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана
18:37Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
18:17Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор
18:03Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:46Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
17:39Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома
17:33МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию
16:48"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия
16:25Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
16:19Крымский мост сейчас: очередь резко выросла
16:07Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение
15:54Беспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу
15:40Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области
15:26На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегруз
15:13Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший
15:13ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области
15:04Аэропорт Казани временно закрылся
14:53Аксенов назначил министра промышленной политики Крыма
14:52Крым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега
Лента новостейМолния