https://crimea.ria.ru/20241115/rossiya-ogranichila-eksport-v-ssha-obogaschennogo-urana-1141891768.html

Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана

Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США в ответ на санкции Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T19:01

2024-11-15T19:01

2024-11-15T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США в ответ на санкции Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Решение принято по указанию президента России в ответ на введенные США на 2024-2027 годы ограничение и запрет с 2028 года на импорт российской урановой продукции.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана, при этом до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях.По данным Bloomberg, Россия поставляет в США примерно 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делает ее главным иностранным поставщиком для американского рынка.В российском руководстве не раз заявляли о том, что незаконные санкции не смогут разрушить экономику РФ. При этом ряд европейских политиков и экспертов признают неэффективность антироссийских рестрикций и констатируют, что они наносят серьезный ущерб европейской экономике, в первую очередь, вследствие потери российского рынка и недорогих энергоносителей из РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииРоссия ответит на американские санкции против СМИ - ПесковВ обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, экспорт, политика, экономика, новости, санкции