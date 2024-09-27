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Финляндия предложила разместить штаб НАТО у российской границы

Финляндия предложила разместить штаб НАТО у российской границы - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Финляндия предложила разместить штаб НАТО у российской границы

База НАТО может появиться на российско-финской границе. С таким предложением выступили в минобороны Финляндии. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T12:51

2024-09-27T12:51

2024-09-27T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. База НАТО может появиться на российско-финской границе. С таким предложением выступили в минобороны Финляндии. Разместить штаб сухопутных войск альянса хотят в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву назвал вступление Швеции и Финляндии в альянс бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. И подчеркнул, что у российско-финской границы после вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Карлсону Такеру подчеркивал, что Россия не имеет планов затевать глобальный военный конфликт. Однако лидеры западных стран регулярно позволяют себе агрессивные выпады в сторону РФ, запугивая свою аудиторию и нагнетая истерию. Россия всегда была готова к мирному урегулированию конфликта, подчеркнул глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с РоссиейЧем русская Арктика привлекает страны НАТО – политологКазус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, россия, нато, расширение нато, контингент нато, в мире, новости