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Финляндия предложила разместить штаб НАТО у российской границы - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Финляндия предложила разместить штаб НАТО у российской границы
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у российской границы - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у российской границы
База НАТО может появиться на российско-финской границе. С таким предложением выступили в минобороны Финляндии. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. База НАТО может появиться на российско-финской границе. С таким предложением выступили в минобороны Финляндии. Разместить штаб сухопутных войск альянса хотят в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву назвал вступление Швеции и Финляндии в альянс бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. И подчеркнул, что у российско-финской границы после вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Карлсону Такеру подчеркивал, что Россия не имеет планов затевать глобальный военный конфликт. Однако лидеры западных стран регулярно позволяют себе агрессивные выпады в сторону РФ, запугивая свою аудиторию и нагнетая истерию. Россия всегда была готова к мирному урегулированию конфликта, подчеркнул глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с РоссиейЧем русская Арктика привлекает страны НАТО – политологКазус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны
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Финляндия предложила разместить штаб НАТО у российской границы

В минобороны Финляндии предложили разместить штаб НАТО на границе с Россией

12:51 27.09.2024 (обновлено: 14:44 27.09.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные НАТО
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. База НАТО может появиться на российско-финской границе. С таким предложением выступили в минобороны Финляндии.
Разместить штаб сухопутных войск альянса хотят в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.
"Минобороны предложило разместить штаб командования сухопутных войск НАТО в Миккели, где уже располагается штаб Сил обороны Финляндии", — говорится в релизе.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву назвал вступление Швеции и Финляндии в альянс бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. И подчеркнул, что у российско-финской границы после вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Карлсону Такеру подчеркивал, что Россия не имеет планов затевать глобальный военный конфликт. Однако лидеры западных стран регулярно позволяют себе агрессивные выпады в сторону РФ, запугивая свою аудиторию и нагнетая истерию. Россия всегда была готова к мирному урегулированию конфликта, подчеркнул глава государства.
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