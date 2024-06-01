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Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны
Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны
Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения 5-й статьи устава, которая предполагает в том числе военный... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T21:43
2024-06-01T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения 5-й статьи устава, которая предполагает в том числе военный ответ всех членов альянса. Об этом на саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РИА Новости. Он отметил, что прежде чем признать актом войны кибератаку на важную цифровую инфраструктуру государства и приступить к выполнению последующих процедур согласно упомянутой статьи, необходимо будет убедиться в том, что такое онлайн-нападение совершено государством, а не неизвестным частным автором. В противном случае будет непонятно, с кем воевать, отметил Бауэр.Пятая статья устава НАТО о коллективной обороне предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов альянса. Несколько дней назад о возможности задействовать ее в случае кибератаки на одну из стран блока говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Отметим, что 1 июня в Сингапур приехал бывший президент Украины Владимир Зеленский для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" на площадке по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Ранее в этот день в госдепартаменте США сделали заявление относительно легитимности лидера киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – экспертРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДЛавров: передача F-16 Киеву – преднамеренное действие НАТО
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости, нато, политика, в мире, интернет, кибербезопасность, киберпреступность
Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны

В НАТО договорились считать кибератаку против одной из стран поводом для войны

21:43 01.06.2024
 
© Fotolia/ Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia/ Tomasz Zajda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения 5-й статьи устава, которая предполагает в том числе военный ответ всех членов альянса. Об этом на саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РИА Новости.
"Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи", – заявил Бауэр на сессии, посвященной кибернетической обороне и будущему военных действий.
Он отметил, что прежде чем признать актом войны кибератаку на важную цифровую инфраструктуру государства и приступить к выполнению последующих процедур согласно упомянутой статьи, необходимо будет убедиться в том, что такое онлайн-нападение совершено государством, а не неизвестным частным автором. В противном случае будет непонятно, с кем воевать, отметил Бауэр.
Пятая статья устава НАТО о коллективной обороне предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов альянса. Несколько дней назад о возможности задействовать ее в случае кибератаки на одну из стран блока говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Отметим, что 1 июня в Сингапур приехал бывший президент Украины Владимир Зеленский для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" на площадке по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее в этот день в госдепартаменте США сделали заявление относительно легитимности лидера киевского режима.
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