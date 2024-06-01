https://crimea.ria.ru/20240601/kazus-belli-onlayn-v-nato-priznali-kiberataku-povodom-dlya-voyny-1137786590.html

Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны

Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны

Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения 5-й статьи устава, которая предполагает в том числе военный... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T21:43

2024-06-01T21:43

2024-06-01T21:43

новости

нато

политика

в мире

интернет

кибербезопасность

киберпреступность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110824/80/1108248056_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f0344b2aa77285eb41e8d0ce585cea92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения 5-й статьи устава, которая предполагает в том числе военный ответ всех членов альянса. Об этом на саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РИА Новости. Он отметил, что прежде чем признать актом войны кибератаку на важную цифровую инфраструктуру государства и приступить к выполнению последующих процедур согласно упомянутой статьи, необходимо будет убедиться в том, что такое онлайн-нападение совершено государством, а не неизвестным частным автором. В противном случае будет непонятно, с кем воевать, отметил Бауэр.Пятая статья устава НАТО о коллективной обороне предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов альянса. Несколько дней назад о возможности задействовать ее в случае кибератаки на одну из стран блока говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Отметим, что 1 июня в Сингапур приехал бывший президент Украины Владимир Зеленский для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" на площадке по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Ранее в этот день в госдепартаменте США сделали заявление относительно легитимности лидера киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – экспертРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДЛавров: передача F-16 Киеву – преднамеренное действие НАТО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нато, политика, в мире, интернет, кибербезопасность, киберпреступность