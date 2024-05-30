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США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт

США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт - РИА Новости Крым, 30.05.2024

США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт

Америка готовилась к войне с Россией на территории Украины с конца прошлого столетия. Страну с тех пор использовали как полигон для тестирования технологии... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T21:41

2024-05-30T21:41

2024-05-30T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Америка готовилась к войне с Россией на территории Украины с конца прошлого столетия. Страну с тех пор использовали как полигон для тестирования технологии постреальности, который будет брошен на борьбу с РФ в будущем. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявил политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.По его словам, с середины 1990-х годов в статусной экспертной литературе в США сценарий гражданской войны на Украине с участием России в той или иной форме появлялся постоянно.В этой связи не приходится удивляться, что общественное мнение на Западе принимает за чистую монету всю пропаганду, которая сегодня имеет место в Соединенных Штатах и у европейских партнеров Америки, добавил он.Все это время саму Украину Запад готовил к будущей войне, подчеркнул Евстафьев. Для этого в реальную жизнь украинцев внедрялась иллюзорная реальность путем построения так называемой постправды. Поток информационной лжи о России и самой Украине с "героическим" бандеровским прошлым, укоренившись, пронзил все, подчеркнул эксперт. Рамки иллюзорной реальности формировались на Украине школой и в целом системой образования и общественно-политическими организациями, так что "у людей просто не было возможности реализации вне бандеровской парадигмы".При этом Украина стала полигоном, на котором тестировалась технология, которую два десятилетия спустя возьмет на вооружение в борьбе против России Европа и весь антироссийский Запад, сказал эксперт.Западу удалось обмануть украинское общество благодаря его "высокой степени архаизации, деиндустриализации и десоциализации", считает эксперт. И теперь России предстоит правдой раскрыть технологии информационных войн, чтобы изменить сознание украинцев, взращенное на бандеровской постреальности.Читайте также на РИА Новости Крым: Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировалиЗачем Украина уничтожает памятники советским солдатам - Константинов"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, россия, в мире, мнения, коллективный запад, новости, общество