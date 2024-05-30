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США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт
США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт - РИА Новости Крым, 30.05.2024
США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт
Америка готовилась к войне с Россией на территории Украины с конца прошлого столетия. Страну с тех пор использовали как полигон для тестирования технологии... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T21:41
2024-05-30T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Америка готовилась к войне с Россией на территории Украины с конца прошлого столетия. Страну с тех пор использовали как полигон для тестирования технологии постреальности, который будет брошен на борьбу с РФ в будущем. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявил политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.По его словам, с середины 1990-х годов в статусной экспертной литературе в США сценарий гражданской войны на Украине с участием России в той или иной форме появлялся постоянно.В этой связи не приходится удивляться, что общественное мнение на Западе принимает за чистую монету всю пропаганду, которая сегодня имеет место в Соединенных Штатах и у европейских партнеров Америки, добавил он.Все это время саму Украину Запад готовил к будущей войне, подчеркнул Евстафьев. Для этого в реальную жизнь украинцев внедрялась иллюзорная реальность путем построения так называемой постправды. Поток информационной лжи о России и самой Украине с "героическим" бандеровским прошлым, укоренившись, пронзил все, подчеркнул эксперт. Рамки иллюзорной реальности формировались на Украине школой и в целом системой образования и общественно-политическими организациями, так что "у людей просто не было возможности реализации вне бандеровской парадигмы".При этом Украина стала полигоном, на котором тестировалась технология, которую два десятилетия спустя возьмет на вооружение в борьбе против России Европа и весь антироссийский Запад, сказал эксперт.Западу удалось обмануть украинское общество благодаря его "высокой степени архаизации, деиндустриализации и десоциализации", считает эксперт. И теперь России предстоит правдой раскрыть технологии информационных войн, чтобы изменить сознание украинцев, взращенное на бандеровской постреальности.Читайте также на РИА Новости Крым: Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировалиЗачем Украина уничтожает памятники советским солдатам - Константинов"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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сша, украина, россия, в мире, мнения, коллективный запад, новости, общество
США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт

США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – политолог-американист

21:41 30.05.2024
 
© РИА НовостиУчения НАТО во Львове
Учения НАТО во Львове - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Америка готовилась к войне с Россией на территории Украины с конца прошлого столетия. Страну с тех пор использовали как полигон для тестирования технологии постреальности, который будет брошен на борьбу с РФ в будущем. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявил политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.
По его словам, с середины 1990-х годов в статусной экспертной литературе в США сценарий гражданской войны на Украине с участием России в той или иной форме появлялся постоянно.
"Наиболее знаковый радикальный вариант – это книга, в которой одним из соавторов стал бывший министр обороны США при Рональде Рейгане – Каспер Вайнбергер. "Следующая война", 1998 год. То есть они своего западного эксперта с середины 1990-х годов приучали к тому, что гражданская война на Украине с участием России, где Россия – враг США, это нормально", – рассказал Евстафьев.
В этой связи не приходится удивляться, что общественное мнение на Западе принимает за чистую монету всю пропаганду, которая сегодня имеет место в Соединенных Штатах и у европейских партнеров Америки, добавил он.
Все это время саму Украину Запад готовил к будущей войне, подчеркнул Евстафьев. Для этого в реальную жизнь украинцев внедрялась иллюзорная реальность путем построения так называемой постправды. Поток информационной лжи о России и самой Украине с "героическим" бандеровским прошлым, укоренившись, пронзил все, подчеркнул эксперт.
"Бандеровская реальность – это постреальность, в которую была погружена большая часть украинского общества, особенно молодого и среднего поколения. В том числе потому, что никакой другой социальной реальности там не было", – отметил политолог.
Рамки иллюзорной реальности формировались на Украине школой и в целом системой образования и общественно-политическими организациями, так что "у людей просто не было возможности реализации вне бандеровской парадигмы".
При этом Украина стала полигоном, на котором тестировалась технология, которую два десятилетия спустя возьмет на вооружение в борьбе против России Европа и весь антироссийский Запад, сказал эксперт.

"Сейчас уже очевидно, что это была бета-версия того, что собирались предложить Европе. Украина была местом, где тестировалась эта постреальность. Для Германии она будет так сконфигурирована, для Франции еще немножко (иначе). Тем не менее технологические основы существования в этом коконе вранья, где кто-то выкопал Черное море или с середины XVII века защищал Евросоюз, одни и те же", – прокомментировал Евстафьев.

Западу удалось обмануть украинское общество благодаря его "высокой степени архаизации, деиндустриализации и десоциализации", считает эксперт. И теперь России предстоит правдой раскрыть технологии информационных войн, чтобы изменить сознание украинцев, взращенное на бандеровской постреальности.
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22:03Главные новости Крыма: 30 мая
21:41США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт
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20:48Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
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