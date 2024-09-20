https://crimea.ria.ru/20240920/chem-russkaya-arktika-privlekaet-strany-nato--politolog-1140503977.html

Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог

Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог

Российская часть Арктики – лакомый кусок для европейцев, поскольку там богатые залежи полезных ископаемых. Именно поэтому страны Европы проводят военные учения... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T21:45

2024-09-20T21:45

2024-09-20T21:45

радио "спутник в крыму"

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российская часть Арктики – лакомый кусок для европейцев, поскольку там богатые залежи полезных ископаемых. Именно поэтому страны Европы проводят военные учения в непосредственной близости от российской арктической зоны, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Их добыча в условиях Арктики – дело трудное, для этого требуется значительные средства. Но это стратегический запас для страны, который необходимо охранять."Это не только кладовая мировых запасов, но и геополитический плацдарм. И не случайно Пентагон опубликовал обновленную стратегию по Арктике. Они не хотят, как они говорят, "отдать Арктику на откуп" России и Китаю", - объяснил эксперт.Именно такие формулировки сейчас звучат в заявлениях представителей Пентагона. Поэтому США и другие арктические страны – их всего восемь, включая Россию - усиливают свою группировку в Арктике. Для этого Финляндию и Швецию ускоренными темпами приняли в Североатлантический альянс."Мы не претендуем на территорию, подконтрольную другим странам Арктического союза. Но если кто-то захочет покуситься на зоны, которые мы держим под контролем, они получат соответствующее за это "вознаграждение", - говорит Гусев.В конце августа Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути. Об этом сообщалось в совместном коммюнике руководителей правительств РФ и КНР Михаила Мишустина и Ли Цяна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваНа учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РоссиейРоссия будет расширять арктический флот – Путин

арктика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, арктика, политика, мнения, новости, новости крыма