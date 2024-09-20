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Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог
Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог
Российская часть Арктики – лакомый кусок для европейцев, поскольку там богатые залежи полезных ископаемых. Именно поэтому страны Европы проводят военные учения... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T21:45
2024-09-20T21:45
радио "спутник в крыму"
александр гусев
арктика
политика
мнения
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российская часть Арктики – лакомый кусок для европейцев, поскольку там богатые залежи полезных ископаемых. Именно поэтому страны Европы проводят военные учения в непосредственной близости от российской арктической зоны, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Их добыча в условиях Арктики – дело трудное, для этого требуется значительные средства. Но это стратегический запас для страны, который необходимо охранять."Это не только кладовая мировых запасов, но и геополитический плацдарм. И не случайно Пентагон опубликовал обновленную стратегию по Арктике. Они не хотят, как они говорят, "отдать Арктику на откуп" России и Китаю", - объяснил эксперт.Именно такие формулировки сейчас звучат в заявлениях представителей Пентагона. Поэтому США и другие арктические страны – их всего восемь, включая Россию - усиливают свою группировку в Арктике. Для этого Финляндию и Швецию ускоренными темпами приняли в Североатлантический альянс."Мы не претендуем на территорию, подконтрольную другим странам Арктического союза. Но если кто-то захочет покуситься на зоны, которые мы держим под контролем, они получат соответствующее за это "вознаграждение", - говорит Гусев.В конце августа Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути. Об этом сообщалось в совместном коммюнике руководителей правительств РФ и КНР Михаила Мишустина и Ли Цяна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваНа учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РоссиейРоссия будет расширять арктический флот – Путин
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александр гусев, арктика, политика, мнения, новости, новости крыма
Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог

Запад претендует на полезные ископаемые в российской части Арктики

21:45 20.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Ковалев / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Александр Ковалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российская часть Арктики – лакомый кусок для европейцев, поскольку там богатые залежи полезных ископаемых. Именно поэтому страны Европы проводят военные учения в непосредственной близости от российской арктической зоны, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Арктика сегодня является очень лакомым куском, потому что там разведано уже то, что мы называем балансовыми полезными ископаемыми. Это огромное количество и нефти, и газа, и других полезных ископаемых", - отметил он.

Их добыча в условиях Арктики – дело трудное, для этого требуется значительные средства. Но это стратегический запас для страны, который необходимо охранять.
"Это не только кладовая мировых запасов, но и геополитический плацдарм. И не случайно Пентагон опубликовал обновленную стратегию по Арктике. Они не хотят, как они говорят, "отдать Арктику на откуп" России и Китаю", - объяснил эксперт.
Именно такие формулировки сейчас звучат в заявлениях представителей Пентагона. Поэтому США и другие арктические страны – их всего восемь, включая Россию - усиливают свою группировку в Арктике. Для этого Финляндию и Швецию ускоренными темпами приняли в Североатлантический альянс.
"Мы не претендуем на территорию, подконтрольную другим странам Арктического союза. Но если кто-то захочет покуситься на зоны, которые мы держим под контролем, они получат соответствующее за это "вознаграждение", - говорит Гусев.
В конце августа Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути. Об этом сообщалось в совместном коммюнике руководителей правительств РФ и КНР Михаила Мишустина и Ли Цяна.
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