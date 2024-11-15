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Как Трамп может разрешить украинский кризис – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Как Трамп может разрешить украинский кризис – ответ Лаврова
Как Трамп может разрешить украинский кризис – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Как Трамп может разрешить украинский кризис – ответ Лаврова
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинскую проблему. Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T20:40
2024-11-15T20:40
политика
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинскую проблему. Об этом он заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Лавров также подчеркнул, что "в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания".Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Президент России Владимир Путин 7 ноября поздравил Трампа с победой. Российский лидер также отметил, что его заявления о намерении восстановить отношения с РФ и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что если бы он остался президентом на второй срок, то не допустил бы начала российской военной операции. Он также не раз заявлял о том, что в случае прихода на пост президента намерен завершить конфликт на Украине. По его мнению, вина в эскалации лежит на действующем президенте США Джо Байдене и его администрации. Он также допустил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что команда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет,Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и ТрампаУникальная ситуация: что обещают новые назначения ТрампаСторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности
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политика, сергей лавров, владимир путин (политик), олаф шольц, германия, россия, мнения, новости
Как Трамп может разрешить украинский кризис – ответ Лаврова

Россия будет ждать предложений от Трампа по урегулированию на Украине – Лавров

20:40 15.11.2024
 
© РИА НовостиДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинскую проблему. Об этом он заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Не представляю. Будем ждать предложений (от новой администрации США – ред.)", - сказал министр.
Лавров также подчеркнул, что "в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания".
"Что конкретно будет предложено, мы не знаем, наша позиция четко сформулирована президентом Путиным в выступлении его в МИДе 14 июня этого года", - добавил он.
Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.
Президент России Владимир Путин 7 ноября поздравил Трампа с победой. Российский лидер также отметил, что его заявления о намерении восстановить отношения с РФ и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.
В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что если бы он остался президентом на второй срок, то не допустил бы начала российской военной операции. Он также не раз заявлял о том, что в случае прихода на пост президента намерен завершить конфликт на Украине. По его мнению, вина в эскалации лежит на действующем президенте США Джо Байдене и его администрации. Он также допустил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.
Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что команда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет,
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