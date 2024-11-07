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Команда Трампа обсуждает план завершения конфликта на Украине - СМИ - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Команда Трампа обсуждает план завершения конфликта на Украине - СМИ
Команда Трампа обсуждает план завершения конфликта на Украине - СМИ - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Команда Трампа обсуждает план завершения конфликта на Украине - СМИ
Команда Трампа планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T10:20
2024-11-07T10:25
дональд трамп
сша
украина
политика
европа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Команда Трампа планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО. Об этом со ссылкой на издание Wall Street Journal пишет РИА Новости.По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, при этом США не будут отправлять туда свои миротворческие силы.В свою очередь Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. В обмен на это Вашингтон будет поставлять Киеву вооружение для предотвращения возобновления конфликта в будущем, отмечает издание.При этом авторы публикации отмечают, что вопрос того, кто должен взять на себя ответственность за поддержание порядка в демилитаризованной зоне, остается неясным. Однако не исключили прямое участие Европы."Мы можем помогать с обучением и другой поддержкой, но оружейный ствол будет европейским &lt;…&gt; И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", – говорится в статье.По информации издания, Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
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дональд трамп, сша, украина, политика, европа, новости
Команда Трампа обсуждает план завершения конфликта на Украине - СМИ

В переходной администрации Трампа обсуждают сценарий завершения конфликта на Украине - WSJ

10:20 07.11.2024 (обновлено: 10:25 07.11.2024)
 
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Команда Трампа планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО. Об этом со ссылкой на издание Wall Street Journal пишет РИА Новости.
По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, при этом США не будут отправлять туда свои миротворческие силы.
В свою очередь Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. В обмен на это Вашингтон будет поставлять Киеву вооружение для предотвращения возобновления конфликта в будущем, отмечает издание.
"Один из вариантов, предложенный в переходном офисе Трампа, <…> включал бы обещание со стороны Киева не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет. В обмен на это США продолжат накачивать Украину оружием", – говорится в статье.
При этом авторы публикации отмечают, что вопрос того, кто должен взять на себя ответственность за поддержание порядка в демилитаризованной зоне, остается неясным. Однако не исключили прямое участие Европы.
"Мы можем помогать с обучением и другой поддержкой, но оружейный ствол будет европейским <…> И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", – говорится в статье.
По информации издания, Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства.
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