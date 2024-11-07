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Слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – Путин
Слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – Путин
Заявления Дональда Трампа о намерении восстановить отношения с Россией и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T22:08
2024-11-07T22:08
2024-11-07T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Заявления Дональда Трампа о намерении восстановить отношения с Россией и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания, заявил президент РФ Владимир Путин.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что если бы он остался президентом на второй срок, то не допустил бы начала российской военной операции. Он также не раз заявлял о том, что в случае прихода на пост президента намерен завершить конфликт на Украине. По его мнению, вина в эскалации лежит на действующем президенте США Джо Байдене и его администрации. Он также допустил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, политика, в мире, новости, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – Путин
Путин: заявления Трампа об урегулировании конфликта на Украине заслуживают внимания
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Заявления Дональда Трампа о намерении восстановить отношения с Россией и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не хочу сейчас комментировать то, что было сказано (Трампом – ред.) в ходе избирательной борьбы... Но то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.
В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что если бы он остался президентом на второй срок, то не допустил бы начала российской военной операции. Он также не раз заявлял о том, что в случае прихода на пост президента намерен завершить конфликт на Украине. По его мнению, вина в эскалации лежит на действующем президенте США Джо Байдене и его администрации. Он также допустил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.
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