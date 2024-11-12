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Сторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности

Сторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Сторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по национальной безопасности в РИА Новости Крым, 12.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по национальной безопасности в своей администрации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа.В августе Уолц в интервью РИА Новости заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения конфликта. Уолц станет "ярым сторонником стремления к миру через силу", подчеркнул Дональд Трамп.Майк Уолц избран в Конгресс США в 2018 году. Он является председателем подкомитета по вооруженным силам Палаты представителей, который курирует военную логистику, а также входит в состав специального комитета по разведке и в оперативную группу республиканцев по Китаю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что готовят демократы Трампу к новому году – мнениеВ Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, новости, политика, в мире