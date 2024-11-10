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В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма
В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма - РИА Новости Крым, 10.11.2024
В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника новоизбранного президента США Дональда... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T15:31
2024-11-10T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины. Об этом пишет РИА Новости.Стратег Республиканской партии и старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что США при администрации Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция – полуостров для Украины потерян. По словам Ланца, приоритетом США является мир и прекращение кровопролития, советник также призвал начать честный диалог. В свою очередь агентство Reuters сообщило, что заявление Ланца не было сделано от лица Трампа.При этом он считает, что, как бы ни заявляли о своих верноподданнических чувствах к новому президенту США европейские и украинские политики, Трамп будет делать все по-своему."Только по принципу личных амбиций, ну и из чувства мести демократам, которые из него "ведро крови" выпили. Так что стоит ожидать пусть не явного, но точно реалистичного давления на Киев в вопросах территорий", – сказал депутат.США выгоднее получить хотя бы часть Украины в свое распоряжение, чем брать на себя обузу в виде страны с нерешенными территориальными претензиями, уверен Белик."А на "украинский" статус Крыма Запад давно махнул рукой, но "стеснялся " сказать об этом открыто", – подытожил депутат.В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что предложение польского министра иностранных дел передать Крым под мандат ООН абсурдно.Спикер Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что для Украины Крымский полуостров был лишь возможностью подразнить Москву, поторговаться с ней. А главе польского МИД он посоветовал между приступами русофобии лучше учить историю.Политолог и журналист Юрий Светов, комментируя заявление Сикорского, высказал мнение, что вместо того, чтобы высказывать мнение по поводу статуса Крыма, Польше следует задуматься о референдуме на своей собственной территории, чтобы по его результатам вернуть Германии те земли, которые она получила благодаря советскому руководству после Второй мировой войны.Доктор политических наук, профессор Александр Гусев также прокомментировал заявление Сикорского. В Польше впервые заявили, что Крым может быть и не украинским. Они еще не считают его частью России, но уже готовы признать, что Украина его потеряла, считает политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – экспертВ Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООНУкраина выступила против передачи Крыма под мандат ООН
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государственная дума рф, новости, новости крыма, крым, россия, дональд трамп, сша
В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма

Слова советника Трампа о возвращении Крыма в Госдуме назвали закономерными

15:31 10.11.2024
 
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Стратег Республиканской партии и старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что США при администрации Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция – полуостров для Украины потерян. По словам Ланца, приоритетом США является мир и прекращение кровопролития, советник также призвал начать честный диалог. В свою очередь агентство Reuters сообщило, что заявление Ланца не было сделано от лица Трампа.

"Советник высказал то, о чем думают, а точнее – уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе", – цитирует депутата РИА Новости.

При этом он считает, что, как бы ни заявляли о своих верноподданнических чувствах к новому президенту США европейские и украинские политики, Трамп будет делать все по-своему.
"Только по принципу личных амбиций, ну и из чувства мести демократам, которые из него "ведро крови" выпили. Так что стоит ожидать пусть не явного, но точно реалистичного давления на Киев в вопросах территорий", – сказал депутат.
США выгоднее получить хотя бы часть Украины в свое распоряжение, чем брать на себя обузу в виде страны с нерешенными территориальными претензиями, уверен Белик.
"А на "украинский" статус Крыма Запад давно махнул рукой, но "стеснялся " сказать об этом открыто", – подытожил депутат.
В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что предложение польского министра иностранных дел передать Крым под мандат ООН абсурдно.
Спикер Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что для Украины Крымский полуостров был лишь возможностью подразнить Москву, поторговаться с ней. А главе польского МИД он посоветовал между приступами русофобии лучше учить историю.
Политолог и журналист Юрий Светов, комментируя заявление Сикорского, высказал мнение, что вместо того, чтобы высказывать мнение по поводу статуса Крыма, Польше следует задуматься о референдуме на своей собственной территории, чтобы по его результатам вернуть Германии те земли, которые она получила благодаря советскому руководству после Второй мировой войны.
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев также прокомментировал заявление Сикорского. В Польше впервые заявили, что Крым может быть и не украинским. Они еще не считают его частью России, но уже готовы признать, что Украина его потеряла, считает политолог.
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