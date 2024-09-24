https://crimea.ria.ru/20240924/referendum-cherez-20-let-v-krymu-politolog-predlozhil-polshe-podat-primer-1140587086.html

Референдум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример

Референдум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Референдум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример

Вместо того, чтобы высказывать мнение по поводу статуса Крыма, Польше следует задуматься о референдуме на своей собственной территории, чтобы по его результатам РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T21:31

2024-09-24T21:31

2024-09-24T22:08

польша

радио "спутник в крыму"

юрий светов

крым

россия

референдум

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вместо того, чтобы высказывать мнение по поводу статуса Крыма, Польше следует задуматься о референдуме на своей собственной территории, чтобы по его результатам вернуть Германии те земли, которые она получила благодаря советскому руководству после Второй мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов, комментируя заявление главы польского МИД.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе."А почему бы не провести референдум в тех частях Польши, которые она получила от Германии благодаря Иосифу Сталину", – предложил Светов.Он напомнил, что в Польше в последнее время не устают требовать от Германии репарации за потери в ходе Второй мировой войны, их отсутствие Варшаву не удовлетворяет, но, если польских территорий будет меньше, сократится и спрос."Они требуют от Германии денег, ну пусть Германия от них потребует территории, которые они забрали, и все", – резюмировал эксперт.В 2023 году президент России Владимир Путин, выступая на очередном совещании Совета безопасности РФ, заявил, что в 1939 году "Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу"."И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе – земли Германии. Это именно так: западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам", – сказал российский лидер, отметив, что, если поляки это забыли, то "мы напомним".По итогам Ялтинской конференции 1945 года Польша получила почти четверть территории довоенной Германии (в границах 1937 года), а также технику, оборудование и оружие, корабли и грузовые суда. Кроме того, известно, что в 1972 году Германия выплатила компенсацию тем полякам, которые подвергались экспериментам, будучи в заключении в разных нацистских лагерях в годы Второй мировой.Тема репараций обсуждается в Польше с 2018 года. В 2022 году сообщалось, что Польша потребует от Германии репарации в размере 6,2 триллиона злотых, это порядка 1,3-1,5 триллиона долларов. В такую сумму Варшава оценила свои потери в годы Второй мировой войны.Позже соответствующую резолюцию принял Сейм Польши. В документе правительство ФРГ призывали безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку Польша официально отказалась от репараций в 1953 году.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили Польше на предложение передать полуостров под мандат ООНВ Кремле ответили на идею о передаче Крыма под мандат ООНУкраина выступила против передачи Крыма под мандат ООН

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, юрий светов, крым, россия, референдум, мнения