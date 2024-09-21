https://crimea.ria.ru/20240921/v-polshe-vpervye-priznali-krym-ne-ukrainskim--politolog-1140504158.html
В Польше впервые признали Крым не украинским – политолог
В Польше впервые признали Крым не украинским – политолог - РИА Новости Крым, 21.09.2024
В Польше впервые признали Крым не украинским – политолог
В Польше впервые заявили, что Крым может быть и не украинским. Они еще не считают его частью России, но уже готовы признать, что Украина его потеряла. Такое... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T07:01
2024-09-21T07:01
2024-09-21T07:01
радио "спутник в крыму"
александр гусев
мнения
политика
польша
крым
россия
украина
оон
радослав сикорский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Польше впервые заявили, что Крым может быть и не украинским. Они еще не считают его частью России, но уже готовы признать, что Украина его потеряла. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что Крым следует отдать под мандат ООН с тем, чтобы провести на полуострове "честный референдум"."Сикорский впервые заявил, что это не украинская территория. Киевская хунта была этим достаточно серьезно раздражена. Они же все время говорили, что Крым украинский, и вот впервые министр иностранных дел Польши сказал, что нет, это не украинская территория", - резюмировал эксперт.По его мнению, подобные заявления не стоит делать полякам. Если следовать их собственной логике, то Польша должна отдать Германии Силезию и Померанию, которые перешли к ней в 1945 году по условиям Постдамского соглашения, без всяких референдумов."Естественно, в этой связи возникает вопрос, а вправе ли Польша делать подобного рода заявления. Ну, тогда пусть передаст Германии Силезию и Померанию, а Германия должна передать землю Саар в состав Франции, куда она входила до 1957 года", - говорит эксперт.В отличие от таких прецедентов, которых довольно много в Европе, в Крыму свой выбор сделали сами жители, отдав свои голоса на референдуме за включение в состав РФ. Почти 97% участников референдума отдали за это свои голоса.Ранее политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил РИА Новости Крым, что передать Крым под мандат ООН юридически невозможно, потому что он находится в составе Российской Федерации, и этот факт в суде до сих пор никто не оспорил.Против передачи Крыма под управление ООН выступила Украина – соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале украинского МИДа. Во внешнеполитическом ведомстве называли Крым центром тяжести европейской архитектуры безопасности и в очередной раз попросили поддержки партнеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООНВ Крыму ответили Польше на предложение передать полуостров под мандат ООНВ Кремле ответили на идею о передаче Крыма под мандат ООН
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александр гусев, мнения, политика, польша, крым, россия, украина, оон, радослав сикорский
В Польше впервые признали Крым не украинским – политолог
В Польше впервые признали Крым не украинским – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Польше впервые заявили, что Крым может быть и не украинским. Они еще не считают его частью России, но уже готовы признать, что Украина его потеряла. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского
о том, что Крым следует отдать под мандат ООН с тем, чтобы провести на полуострове "честный референдум".
"Сикорский впервые заявил, что это не украинская территория. Киевская хунта была этим достаточно серьезно раздражена. Они же все время говорили, что Крым украинский, и вот впервые министр иностранных дел Польши сказал, что нет, это не украинская территория", - резюмировал эксперт.
По его мнению, подобные заявления не стоит делать полякам. Если следовать их собственной логике, то Польша должна отдать Германии Силезию и Померанию, которые перешли к ней в 1945 году по условиям Постдамского соглашения, без всяких референдумов.
"Естественно, в этой связи возникает вопрос, а вправе ли Польша делать подобного рода заявления. Ну, тогда пусть передаст Германии Силезию и Померанию, а Германия должна передать землю Саар в состав Франции, куда она входила до 1957 года", - говорит эксперт.
В отличие от таких прецедентов, которых довольно много в Европе, в Крыму свой выбор сделали сами жители, отдав свои голоса на референдуме за включение в состав РФ. Почти 97% участников референдума отдали за это свои голоса.
"Поэтому, конечно, подобного рода заявления вызывают недоумение в России. По вопросу Крыма давно поставлена точка, и этот вопрос вообще не обсуждается ни на каких уровнях", - подчеркнул Александр Гусев.
Ранее политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил
РИА Новости Крым, что передать Крым под мандат ООН юридически невозможно, потому что он находится в составе Российской Федерации, и этот факт в суде до сих пор никто не оспорил.
Против передачи Крыма под управление ООН выступила Украина
– соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале украинского МИДа. Во внешнеполитическом ведомстве называли Крым центром тяжести европейской архитектуры безопасности и в очередной раз попросили поддержки партнеров.
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